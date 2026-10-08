Новую особо охраняемую природную территорию создали на Кубани
08.10.2026, 10:13
На территории Апшеронского района Краснодарского края создана новая особо охраняемая природная территория — памятник природы «Юго-восточный склон гор Шесси — Семашхо». Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Площадь ООПТ составляет около 2 тыс. га.
Под охрану взяты горы Шесси и Семашхо, а также юго-восточная часть хребта Сосновый. На территории обитают занесенные в Красную книгу Краснодарского края кавказский лесной кот, рысь и кавказская серна. Среди редких растений — тисс ягодный, кирказон Штейпа и пион кавказский. Здесь также встречаются охраняемые виды грибов и лишайников.
По словам господина Кондратьева, с 2016 года площадь природно-заповедного фонда Краснодарского края увеличилась на 27%. Сейчас в регионе насчитывается 513 особо охраняемых природных территорий общей площадью более 1 млн га, в том числе 358 ООПТ регионального значения.
В Краснодарском крае действует более 360 туристических маршрутов, значительная часть которых проходит по заповедным территориям. На их обустройство направляются средства краевого бюджета и финансирование в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».