Новую особо охраняемую природную территорию создали на Кубани

Под охрану взяты горы Шесси и Семашхо, а также юго-восточная часть хребта Сосновый. На территории обитают занесенные в Красную книгу Краснодарского края кавказский лесной кот, рысь и кавказская серна. Среди редких растений — тисс ягодный, кирказон Штейпа и пион кавказский. Здесь также встречаются охраняемые виды грибов и лишайников.