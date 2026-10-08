Борис Хохряков возглавил думу ХМАО в четвертый раз
Борис Хохряков родился в 1950 году в Уфе. С 1970 года работал помощником бурильщика в Усть-Балыкской конторе разведочного бурения № 1, с 1971-го — в Нефтеюганском управлении буровых работ. В 1972 году перешел в Мегионскую нефтеразведочную экспедицию: был помощником бурильщика, бурильщиком, помощником бурового мастера, инженер-диспетчером, технологом районной инженерно-технологической службы, старшим инженером цеха испытания, начальником цеха испытания, начальником экспедиции. С 1982 года трудился главным инженером объединения «Мегионнефтегазгеология», начальником Восточно-Мегионскойнефтегазоразведочной экспедиции, с 1987-го — буровым мастером, начальником Аганскойнефтегазоразведочной экспедиции. В 1990 получил пост председателя исполкома Нижневартовского районного Совета народных депутатов, в 1991-м — главы администрации Нижневартовского района, в 2003-м — мэра Нижневартовска. С 2011 года является депутатом думы Югры. В 2026 году переизбрался в четвертый раз по Нижневартовскому одномандатному округу с результатом в 12,1 тыс. голосов, опередив своих оппонентов от ЛДПР Константина Бойко (4 тыс.) и от КПРФ Юрия Мартынова (3,1 тыс.).
Всего на выборах депутатов думы ХМАО проголосовали 60,68% избирателей Югры. В результате кандидаты от «Единой России» одержали победу в 18 одномандатных округах из 20, в оставшихся двух избрались представители от КПРФ и ЛДПР. По итогам распределения мандатов между партсписками, которые набрали более 5% голосов, «Единая Россия» взяла еще 13 мандатов (партия получила 337,6 тыс. бюллетеней в свою поддержку; 54,18%), ЛДПР — три (106,8 тыс.; 15,32%), КПРФ — два (78,8 тыс.; 11,31%), «Новые люди» (44,5 тыс.; 6,4%) и «Справедлива Россия» (36 тыс.; 5,17%) — по одному.