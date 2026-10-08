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Урал

Борис Хохряков возглавил думу ХМАО в четвертый раз

08.10.2026, 10:11
Дума Ханты-Мансийского автономного округа переизбрала председателем депутата от «Единой России» Бориса Хохрякова, который возглавляет представительный орган с 2011 года. Политик стал единственным кандидатом, выдвинутым на пост спикера.
Борис Хохряков

Борис Хохряков

Марина Молдавская / Коммерсантъ

В ходе выступления господин Хохряков заверил депутатов, что за 15 лет работы председателем у него сформировалось «четкое понимание задач, которые стоят перед думой». «Это не командование, и не администрирование ради самого процесса, это организация работы законодательного органа, чтобы дума была не машиной для голосования, а чтобы каждое решение было выверенным и своевременным, чтобы каждая фракция имела возможность высказать свою позицию, а каждый депутат работал в полную силу»,— подчеркнул он.
Борис Хохряков пообещал, что будет добиваться своевременной оценки каждой поступившей инициативы и отстаивать возможность депутатов «влиять на повестку, предлагать свое решение». «Работа в тесном взаимодействии с правительством Югры под руководством губернатора Руслана Кухарука — это важнейший приоритет»,— добавил политик.
Отдельно депутат призвал к объединению все пять партий, представители которых прошли в думу по итогам голосования на выборах 18-20 сентября. «Время для страны сложное, мы работаем в условиях СВО, под беспрецедентным внешним давлением, санкции, информационная война, попытки расшатать общество изнутри. Именно сейчас, как никогда, важна консолидация»,— обратился он к собравшимся.
Господин Хохряков отметил, что 17 депутатов думы из 40 избрались в представительный орган впервые. «Избиратели своими голосами определили этот курс, на свежие силы, новые идеи и новое видение»,— подчеркнул 76-летний политик.

Борис Хохряков родился в 1950 году в Уфе. С 1970 года работал помощником бурильщика в Усть-Балыкской конторе разведочного бурения № 1, с 1971-го — в Нефтеюганском управлении буровых работ. В 1972 году перешел в Мегионскую нефтеразведочную экспедицию: был помощником бурильщика, бурильщиком, помощником бурового мастера, инженер-диспетчером, технологом районной инженерно-технологической службы, старшим инженером цеха испытания, начальником цеха испытания, начальником экспедиции. С 1982 года трудился главным инженером объединения «Мегионнефтегазгеология», начальником Восточно-Мегионскойнефтегазоразведочной экспедиции, с 1987-го — буровым мастером, начальником Аганскойнефтегазоразведочной экспедиции. В 1990 получил пост председателя исполкома Нижневартовского районного Совета народных депутатов, в 1991-м — главы администрации Нижневартовского района, в 2003-м — мэра Нижневартовска. С 2011 года является депутатом думы Югры. В 2026 году переизбрался в четвертый раз по Нижневартовскому одномандатному округу с результатом в 12,1 тыс. голосов, опередив своих оппонентов от ЛДПР Константина Бойко (4 тыс.) и от КПРФ Юрия Мартынова (3,1 тыс.).

По итогам решения депутатов Борис Хохряков продолжит руководить думой до 2031 года. Политик будет занимать пост председателя больше, чем его предшественники Сергей Собянин (возглавлял думу Югры в 1994-2000 годах; сейчас — мэр Москвы) и Василий Сондыков (в 2001-2011 годах) вместе взятые.

Всего на выборах депутатов думы ХМАО проголосовали 60,68% избирателей Югры. В результате кандидаты от «Единой России» одержали победу в 18 одномандатных округах из 20, в оставшихся двух избрались представители от КПРФ и ЛДПР. По итогам распределения мандатов между партсписками, которые набрали более 5% голосов, «Единая Россия» взяла еще 13 мандатов (партия получила 337,6 тыс. бюллетеней в свою поддержку; 54,18%), ЛДПР — три (106,8 тыс.; 15,32%), КПРФ — два (78,8 тыс.; 11,31%), «Новые люди» (44,5 тыс.; 6,4%) и «Справедлива Россия» (36 тыс.; 5,17%) — по одному.

В новом созыве думы ХМАО фракция «Единая Россия» увеличилась с 27 депутатов до 31, количество политиков от КПРФ сократилось с шести до трех, а ЛДПР продолжат представлять три человека, «Справедливую Россию» — один. «Новые люди» впервые получили место в окружном парламенте.

Василий Алексеев