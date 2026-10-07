Из-за ракетного удара по белгородскому поселку погиб ребенок, еще четверо ранены

Село Принцевка Валуйского округа Белгородской области подверглось ракетному удару ВСУ. В результате погибла 11-летняя девочка, пострадали еще четыре человека, в том числе ее ровесница. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Валуйской центральной райбольнице (ЦРБ) у девочки выявили закрытую травму грудной клетки. После оказания медпомощи ее переведут в детскую областную больницу в Белгороде.

Женщины в возрасте 72 и 42 лет, а также 60-летний мужчина получили осколочные ранения конечностей и плеча. Они тоже доставлены в местную ЦРБ.

Повреждения установлены в двух частных домах и легковом автомобиле.

За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 114 раз. В результате пострадали семеро мирных жителей.

Алина Морозова