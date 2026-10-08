В алтайском заксобрании распределили руководящие посты
08.10.2026, 09:49
Единороссы Александр Сафонов и Иван Гладких избраны заместителями председателя законодательного собрания Алтайского края. Руководство регионального парламента нового, девятого созыва было избрано на его первой сессии 8 октября.
Господин Сафонов ранее занимал пост начальника управления Росгвардии по Алтайскому краю. Господин Гладких является руководителем исполкома регионального отделения «Единой России» (ЕР). Александр Сафонов стал и председателем комитета по правовой политике.
Посты руководителей комитетов заксобрания также на безальтернативной основе достались членам фракции ЕР. В их числе Василий Рощупкин (комитет по местному самоуправлению), Александр Локтев (по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям), Артем Шамков (по промышленности, предпринимательству и туризму), Игорь Панарин (по строительству, ЖКХ, транспорту и связи), Алексей Кривенко (по аграрной политике, природопользованию и экологии), Владимир Пелеганчук (по здравоохранению), Ирина Лазаренко (по образованию и науке), Ирина Солнцева (по социальной защите и занятости населения) и Татьяна Ильюченко (по спорту, культуре и молодежной политике).
Как писал «Ъ-Сибирь», ранее на сессии спикером заксобрания на третий срок был переизбран секретарь регионального отделения ЕР Александр Романенко.