В алтайском заксобрании распределили руководящие посты

Посты руководителей комитетов заксобрания также на безальтернативной основе достались членам фракции ЕР. В их числе Василий Рощупкин (комитет по местному самоуправлению), Александр Локтев (по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям), Артем Шамков (по промышленности, предпринимательству и туризму), Игорь Панарин (по строительству, ЖКХ, транспорту и связи), Алексей Кривенко (по аграрной политике, природопользованию и экологии), Владимир Пелеганчук (по здравоохранению), Ирина Лазаренко (по образованию и науке), Ирина Солнцева (по социальной защите и занятости населения) и Татьяна Ильюченко (по спорту, культуре и молодежной политике).