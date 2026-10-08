Житель Луганска оштрафован за незаконное проникновение в Воронежскую область

Кантемировский райсуд Воронежской области привлек 33-летнего жителя Луганска к административной ответственности за нарушение режима военного положения (ч. 1 ст. 20.5.1 КоАП РФ, до 30 суток ареста). Его оштрафовали на 1 тыс. руб. за незаконное пересечение границы в Воронежской области. Об этом сообщили в суде.