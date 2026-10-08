Житель Луганска оштрафован за незаконное проникновение в Воронежскую область
08.10.2026, 09:45
Кантемировский райсуд Воронежской области привлек 33-летнего жителя Луганска к административной ответственности за нарушение режима военного положения (ч. 1 ст. 20.5.1 КоАП РФ, до 30 суток ареста). Его оштрафовали на 1 тыс. руб. за незаконное пересечение границы в Воронежской области. Об этом сообщили в суде.
Как установил суд, 2 октября мужчина перешел с территории ЛНР на территорию Воронежской области вне автомобильного пункта пропуска «Бугаевка». Сотрудники ФСБ задержали его в 500 м от границы, вблизи села Бондарево.
Тем самым житель Луганска проигнорировал указ губернатора Воронежской области Александра Гусева о регламенте пересечения границы региона со стороны ЛНР. Последний вступил в силу в апреле и касается запрета на въезд и выезд для гражданских лиц вне автомобильного пункта пропуска «Бугаевка». Граница между регионом и республикой проходит в Кантемировском и Россошанском районах.