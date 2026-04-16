Особый режим введут на границе Воронежской области и ЛНР

На портале органов власти региона 16 апреля появился проект указа губернатора Александра Гусева о введении и об обеспечении особого режима въезда в Воронежскую область с территории Луганской народной республики и выезда в ЛНР. Речь идет о перемещении транспортных средств через границы Кантемировского и Россошанского районов в автомобильном пункте пропуска «Бугаевка». Вне пункта въезд и выезд для гражданских лиц не допускаются.

Выезд из Воронежской области на территорию ЛНР ограничен для граждан без документов или с поддельными документами, а также для лиц, осведомленных об особо важных или совершенно секретных сведениях («невыездных»), и людей, «участвующих в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ».

При въезде также действует запрет для представителей нежелательных организаций, но перед пунктом есть пометка — за исключением граждан Российской Федерации. Кроме того, проблемы со въездом могут возникнуть у тех, кто «сообщил заведомо ложные сведения о себе или о цели своего пребывания на территории Воронежской области или других субъектов РФ».

Проект указа регламентирует необходимый список документов для проезда, в том числе для:

граждан Российской Федерации;

лиц, имеющих документы ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей до вступления в гражданство РФ;

иностранных граждан или лиц без гражданства.

На пункте допускается проведение проверки документов или устного опроса должностными лицами пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям, а также регионального ГУ МВД. Досмотр граждан и транспортных средств, дактилоскопирование и отбор проб грузов возможны только по «основаниям, предусмотренным действующим законодательством».

В документе указано, что особый режим вводится «в целях обеспечения надлежащей защиты жителей Воронежской области от возможных угроз».

Денис Данилов