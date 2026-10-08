Форвард «Эдмонтона» Подколзин набрал очки в четвертом матче НХЛ подряд
08.10.2026, 11:19
«Эдмонтон Ойлерс» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.
В составе победителей дубль сделал Эван Бушар, также шайбы забросили Каспери Капанен, Василий Подколзин и Коннор Макдэвид. У проигравших два гола забил Беккетт Сеннеке.
Василий Подколзин набирает очки в каждом матче текущего сезона. Всего на его счету четыре шайбы и две результативные передачи.
«Эдмонтон» с семью очками по итогам четырех матчей возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона. «Анахайм», набравший четыре балла, располагается на третьей строке.
В других встречах «Виннипег Джетс» дома победил «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:2. У гостей гол и передачу в свой актив записал российский форвард Федор Свечков. «Вашингтон Кэпиталс» на своем льду оказался сильнее «Питсбург Пингвинс» — 5:3. Александр Овечкин и Евгений Малкин не отметились результативными действиями.