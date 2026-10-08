Форвард «Эдмонтона» Подколзин набрал очки в четвертом матче НХЛ подряд

В других встречах «Виннипег Джетс» дома победил «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:2. У гостей гол и передачу в свой актив записал российский форвард Федор Свечков. «Вашингтон Кэпиталс» на своем льду оказался сильнее «Питсбург Пингвинс» — 5:3. Александр Овечкин и Евгений Малкин не отметились результативными действиями.