Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №186

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
fonbet logo
Реклама, ООО Фонкор
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них
СпортХоккей

Форвард «Эдмонтона» Подколзин набрал очки в четвертом матче НХЛ подряд

08.10.2026, 11:19
«Эдмонтон Ойлерс» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.
Василий Подколзин (92)

Василий Подколзин (92)

Rich Lam / The Canadian Press / AP

В составе победителей дубль сделал Эван Бушар, также шайбы забросили Каспери Капанен, Василий Подколзин и Коннор Макдэвид. У проигравших два гола забил Беккетт Сеннеке.
Василий Подколзин набирает очки в каждом матче текущего сезона. Всего на его счету четыре шайбы и две результативные передачи.
«Эдмонтон» с семью очками по итогам четырех матчей возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона. «Анахайм», набравший четыре балла, располагается на третьей строке.
В других встречах «Виннипег Джетс» дома победил «Колорадо Эвеланш» со счетом 3:2. У гостей гол и передачу в свой актив записал российский форвард Федор Свечков. «Вашингтон Кэпиталс» на своем льду оказался сильнее «Питсбург Пингвинс» — 5:3. Александр Овечкин и Евгений Малкин не отметились результативными действиями.
Хоккей
НХЛ

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент