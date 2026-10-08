Греф сравнил портреты инвесторов 2022 и 2026 годов

«Инвестор 2026 года... это человек, который хорошо знает, что такое флоатер, и не путает его с надувным матрасом, на котором можно получить спа-процедуру»,— сказал господин Греф. Еще одна отличительная черта такого инвестора — это робоэдвайзинг (автоматизированный сервис сбора и ведения портфеля.—"Ъ"), отметил он. По словам банкира, опросы свидетельствуют о том, что этим алгоритмом пользуются около 70% инвесторов.