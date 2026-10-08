Греф сравнил портреты инвесторов 2022 и 2026 годов
Греф: инвестор в 2026 году ориентируется в разных инструментах и использует ИИ
08.10.2026, 11:22
Инвестор в 2026 году хорошо ориентируется в различных инструментах, понимает разницу между номинальной и реальной ставками, уверенно пользуется искусственным интеллектом (ИИ). Решения же инвестора 2022 года были более спонтанными. Об этом рассказал глава «Сбера» Герман Греф на инвестфоруме банка «Настоящее будущее».
«Инвестор 2026 года... это человек, который хорошо знает, что такое флоатер, и не путает его с надувным матрасом, на котором можно получить спа-процедуру»,— сказал господин Греф. Еще одна отличительная черта такого инвестора — это робоэдвайзинг (автоматизированный сервис сбора и ведения портфеля.—"Ъ"), отметил он. По словам банкира, опросы свидетельствуют о том, что этим алгоритмом пользуются около 70% инвесторов.
Кроме того, инвесторы стали использовать технологии ИИ при выборе объектов инвестиций и при ребалансировке портфеля, подчеркнул Герман Греф. С 2022 года, добавил он, появилось значительно больше опытных инвесторов, которые смогли вернуть свои доходы после потерь.