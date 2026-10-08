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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Урал

Роспотребнадзор опроверг фейк о чуме в Югре

08.10.2026, 09:42
Информация из соцсетей о случаях заболевания чумой в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) является фейком, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Алексей Смышляев / Коммерсантъ

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В частности, сообщалось о случаях распространения болезни среди жителей Сургута и Ханты-Мансийска. «Призываем граждан проявлять бдительность, проверять информацию только через официальные каналы! Будьте внимательны!»,— говорится в сообщении.
Ранее Роспотребнадзор после сообщений СМИ о чуме заявил о стабильной эпидобстановке в Иркутской области, но подтвердил заболевание «неустановленной этиологии» у сотрудницы противочумного института.

Ирина Пичурина