В Кубринске выплаты после взрыва получили 383 человека
08.10.2026, 09:37
В Кубринске Ярославской области компенсации за поврежденное в результате пожара и взрыва имущество получили 383 человека. Всего жители подали 475 заявлений, по 425 актам приняты решения, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».
В 11 из 22 пострадавших домов уже отремонтировали крыши. Еще в восьми домах капитально обновят кровлю, в трех — переберут и усилят чердачные перекрытия. С 9 октября начнется установка пластиковых окон.
28 сентября на территории завода пиротехники ООО «Салют Юг» в Кубринске произошли пожар и взрыв. Погибли 14 человек, еще один пострадал. Возбуждено уголовное дело, причины происшествия устанавливают Следственный комитет и техническая экспертиза.