Сергей Шишкарев намерен продолжить проекты в Новороссийске после продажи «Дела»

Сергей Шишкарев родился 2 февраля 1968 года в Новороссийске. В 1993 году основал в Новороссийске экспедиторскую компанию «Дело», ставшую основой группы компаний «Дело», и до 1999 года возглавлял ее. В 1999, 2003 и 2007 годах избирался в Госдуму. В 2003 году баллотировался в мэры Новороссийска. В 2015 году избран главой Федерации гандбола России (ФГР), с 2023 года — председатель высшего совета ФГР. С декабря 2022 года входит в исполком Олимпийского комитета России. В марте 2023 года вошел в состав Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.