Сергей Шишкарев намерен продолжить проекты в Новороссийске после продажи «Дела»
08.10.2026, 09:34
Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев после завершения сделки по продаже контрольного пакета группы «Росатому» намерен сосредоточиться на проектах в Новороссийске. Об этом бизнесмен рассказал в интервью «Ъ».
7 октября «Росатом» завершил выкуп 51% ГК «Дело», став единственным владельцем группы.
По словам господина Шишкарева, одним из проектов станет развитие инфраструктуры для гандбола. В Новороссийске он намерен продолжить поддержку клуба «Черноморочка», в частности создать для команды специализированный зал. Футбольные проекты бизнесмен пока поддерживать не планирует.
Отдельно господин Шишкарев предложил создать в Новороссийске Южный филиал Морского центра России на базе Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова. По его словам, он готов обеспечить финансирование и инфраструктуру проекта.
«Это моя родина, с большой и малой буквы. Это город, который дал мне все. Я почетный гражданин. Очень горжусь Новороссийском, новороссийцами. Поэтому все, что касается Новороссийска (кроме футбола), — все будет», — сказал Сергей Шишкарев.
Сергей Шишкарев родился 2 февраля 1968 года в Новороссийске. В 1993 году основал в Новороссийске экспедиторскую компанию «Дело», ставшую основой группы компаний «Дело», и до 1999 года возглавлял ее. В 1999, 2003 и 2007 годах избирался в Госдуму. В 2003 году баллотировался в мэры Новороссийска. В 2015 году избран главой Федерации гандбола России (ФГР), с 2023 года — председатель высшего совета ФГР. С декабря 2022 года входит в исполком Олимпийского комитета России. В марте 2023 года вошел в состав Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.