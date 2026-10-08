Трассу Волгоград — Астрахань оснастят автоматическим весогабаритным контролем
08.10.2026, 09:27
На трассе Волгоград — Астрахань в Приволжском районе Астраханской области устанавливают автоматический комплекс весогабаритного контроля. Оборудование размещают в районе 450-го км, где ежедневно проходит большой поток грузовых машин. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своих соцсетях.
Новая система будет функционировать круглосуточно, измеряя массу, осевую нагрузку и габариты автомобилей непосредственно в процессе движения. Зафиксированные данные позволят выявлять нарушения и снизить частоту повторных ремонтов, продлевая срок службы дорожного полотна. На участке, отведенном под монтаж техники, уже уложено новое покрытие.
В текущем году в регионе запланировано обновление более 60 км дорог. Модернизация трассы Волгоград — Астрахань, расположенной на правом берегу Волги, осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ремонтные работы затрагивают три участка общей длиной почти 29 км. Один из них, проходящий с 434-го по 444-й километр в Красноярском и Наримановском районах, уже сдан в эксплуатацию.