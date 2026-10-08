Трассу Волгоград — Астрахань оснастят автоматическим весогабаритным контролем

В текущем году в регионе запланировано обновление более 60 км дорог. Модернизация трассы Волгоград — Астрахань, расположенной на правом берегу Волги, осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ремонтные работы затрагивают три участка общей длиной почти 29 км. Один из них, проходящий с 434-го по 444-й километр в Красноярском и Наримановском районах, уже сдан в эксплуатацию.