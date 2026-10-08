Новостройки в Петербурге подорожали на 9% с начала 2026 года
08.10.2026, 09:22
Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Санкт-Петербурга за три квартала 2026 года выросла на 9%, до 389,3 тыс. рублей. По темпам роста цен город занял третье место среди российских городов-миллионников, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные bnMAP.pro.
Сильнее всего новостройки подорожали в Новосибирске — на 14,6%, до 185,3 тыс. рублей за кв. м. На втором месте оказался Воронеж, где цена квадратного метра выросла на 10,3%, до 157,9 тыс. рублей. В Москве рост составил 1,7%, до 726,2 тыс. рублей за кв. м.
Средняя стоимость квартиры в новостройках Северной столицы увеличилась на 9,9%, до 17,7 млн рублей. Это третий результат среди миллионников после Воронежа, где показатель вырос на 12,2%, до 8,3 млн рублей, и Новосибирска — на 11,8%, до 9,5 млн рублей.
В целом с начала года цены на квадратный метр выросли в 14 из 16 городов-миллионников. Снижение зафиксировали только в Краснодаре — на 0,3%, до 174,1 тыс. рублей за кв. м, и Казани — на 0,2%, до 276 тыс. рублей.