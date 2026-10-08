Новостройки в Петербурге подорожали на 9% с начала 2026 года

В целом с начала года цены на квадратный метр выросли в 14 из 16 городов-миллионников. Снижение зафиксировали только в Краснодаре — на 0,3%, до 174,1 тыс. рублей за кв. м, и Казани — на 0,2%, до 276 тыс. рублей.