Саратовчанка ответит в суде за оскорбительное аудиосообщение о депутате облдумы
08.10.2026, 08:52
Суд в Саратове рассмотрит уголовное дело об оскорблении представителя власти. В преступлении по ст. 319 УК РФ обвиняют 52-летнюю местную жительницу, сообщили в региональной прокуратуре.
Следствие полагает, что в августе 2025 года фигурантка разместила в соцсети голосовое сообщение с оскорблениями, порочащими честь и достоинство. В аудиозаписи речь шла об одном из депутатов Саратовской облдумы. По информации источника «Ъ - Средняя Волга», потерпевшей по делу проходит Юлия Литневская. Обвиняемая — блогер Елена Налимова (признана в РФ иностранным агентом).
Уголовное дело рассмотрит Волжский районный суд Саратова.