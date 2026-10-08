Саратовчанка ответит в суде за оскорбительное аудиосообщение о депутате облдумы

Следствие полагает, что в августе 2025 года фигурантка разместила в соцсети голосовое сообщение с оскорблениями, порочащими честь и достоинство. В аудиозаписи речь шла об одном из депутатов Саратовской облдумы. По информации источника «Ъ - Средняя Волга», потерпевшей по делу проходит Юлия Литневская. Обвиняемая — блогер Елена Налимова (признана в РФ иностранным агентом).