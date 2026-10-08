Пять проекций пешеходных переходов появились на трассах в Удмуртии
Они дополнят обычные «зебры»
Обновлено08.10.2026, 08:38
Пять проекций пешеходных переходов установили на региональных трассах в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, они появились в местах с высокой концентрацией ДТП.
Световые «зебры» появились на двух участках Окружной Ижевска — около микрорайона Нагорный и при повороте к деревне Сокол, на 15-м и 16-м км трассы Ижевск—Ува и на 16-м км дороги Ижевск—Якшур-Бодья. Эти зоны оборудованы камерами фотовидеофиксации нарушений ПДД.
«С 2023 года действует ГОСТ, который допускает применение световой проекции горизонтальной разметки на нерегулируемых переходах. Такой пешеходный переход нужен там, где обычная “зебра” не дает водителю достаточно заметный сигнал»,— сказал замначальника Управления автомобильными дорогами Удмуртии Алексей Альчиков.
В отличие от краски или термопластика, проекция не стирается и не выцветает на солнце, видна в снежную и дождливую погоду, добавили в пресс-службе главы. Она заметна на дистанции 100-150 м. Светодиодная разметка не отменяет стандартной «зебры».