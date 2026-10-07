Танкер «Афрамакс Рио» дрейфует вдоль берега Сочи после пожара

Спасатели дежурят в акватории и наблюдают за обстановкой у берега. Нефть, которую перевозило судно, в воду не попала, загрязнения воздуха также не выявлено. «При этом по моему поручению мониторинг береговой линии продолжается непрерывно»,— отметил мэр Андрей Прошунин. На сочинских пляжах сохраняются введенные ограничения на купание.