Танкер «Афрамакс Рио» дрейфует вдоль берега Сочи после пожара
07.10.2026, 15:43
Открытое горение на танкере «Афрамакс Рио», атакованном накануне безэкипажными катерами, ликвидировано. Все члены экипажа эвакуировались и отказались от госпитализации. Судно продолжает дрейфовать вдоль береговой линии Лазаревского района под воздействием кругового черноморского течения, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Спасатели дежурят в акватории и наблюдают за обстановкой у берега. Нефть, которую перевозило судно, в воду не попала, загрязнения воздуха также не выявлено. «При этом по моему поручению мониторинг береговой линии продолжается непрерывно»,— отметил мэр Андрей Прошунин. На сочинских пляжах сохраняются введенные ограничения на купание.
Судно загорелось вечером 6 октября после атаки безэкипажных катеров. Экипаж, состоящий из 23 граждан Индии, был спасен, пострадавших нет. Власти Сочи создали оперативный штаб по ликвидации последствий, в него вошли представители МЧС, Гидрометцентра города и Роспотребнадзора.