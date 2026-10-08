Часть улицы Чернышевского в Уфе перекроют для ремонта труб
08.10.2026, 08:22
В Уфе с 8 по 30 октября будет закрыто движение по участку улицы Чернышевского. Как сообщает пресс-служба администрации города, будет перекрыта часть улицы от дома 28 на улице Чернышевского до перекрестка с улицей Гафури.
Ограничения связаны с ремонтом тепловой магистрали.
Перекресток Чернышевского — Гафури уже перекрывали с 14 по 24 августа для реконструкции тепловых сетей. Работы там ведет муниципальное предприятие «Уфимские инженерные сети».