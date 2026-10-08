Кубани не хватает грузов

По информации Краснодарстата, крупные и средние предприятия Краснодарского края за январь—август 2026 года перевезли автомобильным транспортом 36,8 млн тонн грузов, что на 15,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом грузооборот вырос на 2,5%, до 4,94 млрд т-км. В статистику вошли 665 крупных и средних организаций, средняя численность работников которых превышает 15 человек. В августе объем перевозок составил 6,1 млн тонн, сократившись на 30,8% год к году и на 9,5% по сравнению с июлем. Грузооборот достиг 662,1 млн т-км, снизившись на 0,4% в годовом выражении и на 4,2% месяц к месяцу. За январь—август 2025 года этот показатель составлял 4,82 млрд т-км.