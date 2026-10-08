Кубани не хватает грузов
Объем автомобильных грузоперевозок в Краснодарском крае за восемь месяцев сократился на 15,9%
08.10.2026, 07:54
По данным Краснодарстата, автомобильные грузоперевозки на Кубани в 2026 году заметно сократились. За январь—август объем перевезенных грузов уменьшился на 15,9%. В августе падение объема перевозок ускорилось и достигло 30,8% год к году при почти неизменном грузообороте. Как полагают эксперты, на динамике могло сказаться замедление активности в основных грузообразующих отраслях и перераспределение потоков между видами транспорта.
По информации Краснодарстата, крупные и средние предприятия Краснодарского края за январь—август 2026 года перевезли автомобильным транспортом 36,8 млн тонн грузов, что на 15,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом грузооборот вырос на 2,5%, до 4,94 млрд т-км. В статистику вошли 665 крупных и средних организаций, средняя численность работников которых превышает 15 человек. В августе объем перевозок составил 6,1 млн тонн, сократившись на 30,8% год к году и на 9,5% по сравнению с июлем. Грузооборот достиг 662,1 млн т-км, снизившись на 0,4% в годовом выражении и на 4,2% месяц к месяцу. За январь—август 2025 года этот показатель составлял 4,82 млрд т-км.
По данным логистической платформы ATI.SU, число заявок на транспортировку грузов в первом полугодии в регионах Юга заметно снизилось. На рынок грузоперевозок Юга, считают аналитики платформы, в первой половине 2026 года одновременно давили три фактора — топливные ограничения на юге страны, начавшиеся с конца мая, сезонное сокращение локального спроса и переток грузопотоков на более доходные направления.
«Для коммерческих грузоперевозчиков это обернулось многочасовыми простоями на АЗС и снижением оборачиваемости автопарка. В результате транспортные компании оказались перед выбором: повышать ставки вслед за ростом издержек либо выводить технику с низкомаржинальных рейсов. Именно второй сценарий, по всей видимости, стал определяющим для локального рынка»,— отмечают аналитики ATI.SU.
По мнению доцента Финансового университета при Правительстве РФ Ирины Карапетовой, снижение объемов перевозок может отражать не только ситуацию в автотранспортной отрасли, но и замедление деловой активности в регионе. В первую очередь речь идет о более сдержанной динамике строительства, торговли и сельского хозяйства. На это косвенно указывает и промышленная статистика. По данным Краснодарстата, индекс промышленного производства в крае за январь—август 2026 года составил 87,5% к аналогичному периоду прошлого года. Наиболее заметное снижение пришлось на добычу полезных ископаемых — индекс составил 78,8%, в обрабатывающих производствах — 86,3%.
При этом, как полагает эксперт, считать падение грузоперевозок прямым индикатором общего ухудшения состояния экономики было бы некорректно. «На показатели влияют структура грузов, логистика и перераспределение потоков между видами транспорта»,— отмечает госпожа Карапетова.
И все же снижение, по ее мнению, выглядит достаточно существенным и не объясняется только сезонностью. На августовские показатели, предполагает эксперт, могла повлиять остановка работы портов Азово-Черноморского бассейна и последовавшее за этим резкое падение отгрузки пшеницы.
Генеральный директор Первой мониторинговой компании Александр Кононков обращает внимание на различие между объемом перевозок и грузооборотом. По его словам, снижение тоннажа на фоне проблем с портовой инфраструктурой не означает аналогичного падения транспортной работы. «Часть грузов уходит на более длинные направления, в том числе через Санкт-Петербург и Казахстан, поэтому при меньшем тоннаже общий грузооборот может расти»,— замечает он.
По оценкам собеседника «Ъ-Кубань», снижение объемов перевозок отразилось на структуре рынка: крупные ритейлеры начали выводить часть собственного автопарка из оборота и сдавать технику в аренду, а небольшие перевозчики столкнулись с нехваткой заказов и финансовыми проблемами. По его словам, часть компаний, которые в 2023–2024 годах активно приобретали грузовики в лизинг, сейчас вынуждена возвращать технику. «Для небольших перевозчиков лизинговые платежи могут занимать 30–40% стоимости перевозки, поэтому при снижении загрузки многие готовы работать практически в ноль, лишь бы выполнять обязательства»,— отмечает господин Кононков.
Дополнительное давление на рынок, по его оценке, оказал рост стоимости топлива. Годовые и многолетние контракты перевозчиков заключались при существенно более низких ценах на дизельное топливо, тогда как в отдельные периоды текущего года его стоимость доходила до 90–100 руб. за литр, а отдельные компании, закупавшие топливо самостоятельно, сталкивались с еще более высокой ценой. В результате часть перевозчиков не смогла компенсировать рост расходов действующими тарифами и была вынуждена сокращать парк и штат водителей.
Как полагает Ирина Карапетова, на динамику автоперевозок могло повлиять и снижение активности в строительстве. По данным Краснодарстата, в январе—июле 2026 года объем строительных работ сократился на 8%. Вместе с этим снизились показатели смежных отраслей. В частности, в обрабатывающей промышленности отгрузка металлургической продукции просела на 19,8%. Снизилась и отгрузка пищевых продуктов: за январь—август она составила 423,25 млрд руб., что примерно на 18,1 млрд руб. меньше, чем годом ранее. Показатель составил 95,9% от уровня января—августа 2025 года.
В сегментах, связанных со строительством, также сократилась отгрузка прочей неметаллической минеральной продукции — на 11 млрд руб., до 68,6 млрд руб. Отгрузка готовых металлических изделий уменьшилась еще на 0,7 млрд руб., до 47,35 млрд руб.
«Строительные материалы и продукты питания формируют значительную долю автомобильных грузопотоков, поэтому снижение отгрузки в этих сегментах быстро отражается на тоннаже перевозок»,— отмечает госпожа Карапетова.
Восстановление рынка, по оценке Ирины Карапетовой, возможно при возобновлении экспорта и нормализации работы портов. «Для окончательной оценки важно смотреть динамику последующих месяцев. Если тенденция сохранится осенью, автомобильные грузоперевозки по итогам 2026 года останутся ниже уровня 2025 года. В целом по стране прогноз снижения грузооборота автотранспорта заложен Министерством экономического развития России на 2026 год на уровне 7,6%. Объем перевозок грузов, по прогнозу, также сократится на 2,1%»,— отмечает госпожа Карапетова.
Александр Кононков при сохранении нынешнего тренда ожидает дальнейшего укрупнения рынка грузоперевозок: небольшим компаниям придется объединяться или уходить с него, а крупные игроки смогут эффективнее использовать высвободившуюся технику. Перевозчики, по его словам, будут больше внимания уделять загрузке и эффективности каждого автомобиля, контролю расхода топлива и затратам. Часть компаний уже пытается компенсировать снижение доходности за счет новых направлений бизнеса, включая продажу запчастей и другие сопутствующие услуги.