Владислав Ховалыг и Андрей Рюмин обсудили работу электросетевого комплекса Тувы

«Для энергетиков главной задачей на ближайшие месяцы станет надежное прохождение отопительного сезона. В Туве это особенно важно, учитывая опыт предыдущей зимы, когда республика столкнулась с аномальными морозами. Кроме того, мы видим, что в регионе растет спрос на электроэнергию со стороны предприятий и социальной сферы. Поэтому продолжаем системную работу по развитию и модернизации сетей», – сказал Андрей Рюмин.