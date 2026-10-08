Красноярский край заключил контракт на установку дорожных камер за 1,2 млрд рублей

Контракт рассчитан до конца 2032 года. Согласно техническому заданию, подрядчик обязан до 1 мая 2028 года установить 68 комплексов фото- и видеофиксации на территории всего региона, в том числе в Красноярске, Минусинске, Канске и Ачинске. С момента подписания договора компания должна круглосуточно и бесперебойно передавать данные для контроля за дорожным движением. Погрешность измерения скорости (до 100 км/ч) не должна превышать 1 км/ч, а видеозапись вестись строго в цветном режиме.