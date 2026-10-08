Красноярский край заключил контракт на установку дорожных камер за 1,2 млрд рублей
08.10.2026, 06:48
Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю заключило контракт с московской компанией ООО «НПО “ИТС”» на установку систем фиксации нарушений правил дорожного движения. Стоимость соглашения составила 1,24 млрд руб. при начальной цене 1,26 млрд руб., следует из данных портала госзакупок.
На участие в закупке поступило три заявки, одна из них была отклонена как не соответствующая условиям. Победителем признали участника, предложившего наименьшую стоимость.
Контракт рассчитан до конца 2032 года. Согласно техническому заданию, подрядчик обязан до 1 мая 2028 года установить 68 комплексов фото- и видеофиксации на территории всего региона, в том числе в Красноярске, Минусинске, Канске и Ачинске. С момента подписания договора компания должна круглосуточно и бесперебойно передавать данные для контроля за дорожным движением. Погрешность измерения скорости (до 100 км/ч) не должна превышать 1 км/ч, а видеозапись вестись строго в цветном режиме.
Как ранее писал «Ъ», на проведение закупки в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) пожаловался ПАО «Ростелеком». Оператор указывал на неправомерный выбор способа определения поставщика, настаивая на проведении аукциона вместо конкурса из-за жесткой регламентации технологии ГОСТами. Позже эта жалоба была отозвана.
ООО «НПО “ИТС”» зарегистрировано в Москве в 2020 году и специализируется на производстве электромонтажных работ. Уставный капитал поделен поровну между двумя юрлицами — ООО «КИ» и ООО «Траст». По данным сервиса Rusprofile, выручка общества в прошлом году составила 2,63 млрд руб., чистая прибыль — 498 млн руб. Согласно данным закупочных реестров, компания является участником 75 тендеров совокупным объемом 20 млрд руб.