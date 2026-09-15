«Ростелеком» обжаловал закупку на оказание услуг по фиксации нарушений ПДД

ПАО «Ростелеком» обратилось в Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Красноярскому краю с жалобой на проведение открытого конкурса по оказанию услуг автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Контракт на установку дорожных камер оценили в 1,26 млрд руб. Заказчиком выступает краевое агентство госзаказа. Заявки на участие в конкурсе принимались с 11 по 23 сентября. Итоги планировалось подвести 28 сентября. Контракт на обслуживание дорожных камер рассчитан до конца 2032 года. Победитель тендера обязан будет круглосуточно и бесперебойно передавать данные с комплексов фото- и видеофиксации для контроля за дорожным движением — с момента подписания договора.

В компании считают, что заказчик неправомерно выбрал способ определения поставщика. В тексте жалобы отмечается, что технология фиксации правонарушений строго регламентирована ГОСТами и не предполагает вариативности качественных характеристик участника, таких как опыт работы или квалификация персонала.

«Основным критерием отбора победителя в подобных закупках традиционно выступает цена. Проведение конкурса вместо аукциона необоснованно ограничивает конкуренцию, создавая субъективные условия оценки квалификации участников на этапе допуска, где решающим фактором должна являться исключительно ценовая конкуренция»,— говорится в обращении ПАО «Ростелеком».

Подрядчик должен установить 68 дорожных камер до 1 мая 2028 года на территории всего региона, в том числе в Красноярске, Минусинске, Канске, Ачинске и других населенных пунктах. По условиям контракта погрешность измерения скорости машин (до 100 км/ч) не должна превышать 1 км/ч, а видеозапись с комплексов — вестись строго в цветном режиме.

Лолита Белова