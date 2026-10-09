«Опыт», оказавшийся удачным

Про первые 20 лет жизни Хрисанфа Васильевича Прохорова почти ничего не известно: родился в 1835 году (даже точный день неизвестен). С 1855 года информации становится больше: он окончил Кондукторские роты Учебного морского рабочего экипажа. В 1862 году производится из прапорщиков в подпоручики, через три года становится кавалером ордена Св. Станислава 3-й степени, а в 1869 году — кавалером ордена Св. Анны 3-й степени (по материалам «Сенатских ведомостей» и «Русского инвалида»).