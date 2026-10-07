Индекс Московской биржи превысил 2350 пунктов впервые с 15 сентября
07.10.2026, 21:44
На торгах 7 октября индекс Московской биржи обновил максимум с 15 сентября, достигнув отметки в 2352,8 пункта. Впрочем, «быки» не сумели поднять его выше, и на закрытии торгов индекс составил 2335,5 пункта — почти столько же, сколько и на закрытии накануне. Однако даже с учетом коррекции во второй половине дня с начала недели индекс прибавил почти 2%, а с начала месяца — более 3%. При этом среднедневные объемы торгов на этой неделе остаются выше, чем на прошлой,— 67 млрд руб. против 57 млрд руб.
Инвесторы в очередной раз отыгрывали заявления политиков о готовящихся переговорах об урегулировании конфликта на Украине. 7 октября поводом для игры на повышение стало заявление президента США Дональда Трампа о том, что у него «запланирован телефонный разговор» с президентом РФ Владимиром Путиным. Наиболее чувствительные к сообщениям о возможном восстановлении отношений и снятии санкций котировки акций СПБ Биржи взлетели за день на 8%, обновив максимум с июня 2026 года. При этом объем торгов превысил 2,3 млрд руб., что является максимумом за этот период. Впрочем, поводом для фиксации прибыли стало заявление замглавы МИДа Сергея Рябкова о том, что в ближайшее время планов проведения трехсторонней встречи между Россией, США и Украиной нет, отмечает аналитик ФГ «Финам» Анна Котельникова.
Индекс поддержали и котировки компаний металлургического сектора. С начала месяца акции «Норильского никеля» подорожали на 4%, акции «Северстали», ММК и НЛМК выросли в цене на 11–12%.