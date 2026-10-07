Индекс Московской биржи превысил 2350 пунктов впервые с 15 сентября

Инвесторы в очередной раз отыгрывали заявления политиков о готовящихся переговорах об урегулировании конфликта на Украине. 7 октября поводом для игры на повышение стало заявление президента США Дональда Трампа о том, что у него «запланирован телефонный разговор» с президентом РФ Владимиром Путиным. Наиболее чувствительные к сообщениям о возможном восстановлении отношений и снятии санкций котировки акций СПБ Биржи взлетели за день на 8%, обновив максимум с июня 2026 года. При этом объем торгов превысил 2,3 млрд руб., что является максимумом за этот период. Впрочем, поводом для фиксации прибыли стало заявление замглавы МИДа Сергея Рябкова о том, что в ближайшее время планов проведения трехсторонней встречи между Россией, США и Украиной нет, отмечает аналитик ФГ «Финам» Анна Котельникова.