Маркетплейсы выстроят по росту

Белый дом в рамках настройки регулирования маркетплейсов, сервисов заказа еды и такси, поиска исполнителей услуг утвердил критерии для признания таких платформ посредническими и включения в соответствующий реестр. В перечень попадут платформы со среднесуточной аудиторией не менее 100 тыс. человек, а также с объемом сделок за год от 50 млрд руб. или наличием минимум 10 тыс. продавцов. Таким способом власти отделят крупнейшие сервисы от небольших нишевых платформ, которые смогут развиваться в более щадящем режиме менее пристального госрегулирования.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр экономического развития России Максим Решетников и председатель правительства России Михаил Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства об утверждении дополнительных, количественных критериев для включения цифровых посреднических платформ (маркетплейсы, сервисы заказа еды и такси, поиска исполнителей услуг и т. п.) в соответствующий реестр, который будет вести Минэкономики. Основные критерии (платформа должна предоставлять техническую возможность для размещения предложения о товаре или услуге, для заключения сделки и осуществления оплаты) уже содержатся в законе о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября 2026 года. Этот закон, напомним, описал основные понятия и порядок работы новой отрасли. В нем, в частности, определены обязанности и ответственность маркетплейсов и продавцов перед покупателем за товар и услуги (см. “Ъ” от 10 июля 2025 года).

Принятое постановление устанавливает, что для включения в реестр среднесуточное количество пользователей цифровой площадки должно составлять не менее 100 тыс. человек в среднем за предшествующий год. Также надо соответствовать еще одному из двух критериев: не менее 10 тыс. партнеров должны совершить через платформу как минимум одну сделку за год, либо совокупная стоимость сделок на этот период должна составлять более 50 млрд руб. В отношении иностранных платформ предусмотрено соответствие лишь критерию по количеству пользователей. Но после включения в реестр у них возникнет обязанность по «приземлению», включая обязательное создание представительства в России. Срок действия принятого постановления — с 1 октября 2026 года по 1 октября 2032 года.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко “Ъ” пояснили, что задача реестра — учет крупнейших посреднических цифровых платформ и дополнительные критерии как раз указывают на масштаб их деятельности. Там отметили, что принятые параметры еще на этапе разработки обсуждались с бизнесом и экспертами, а на финальной стадии были рассмотрены рабочей группой по платформенной экономике, созданной при правительстве в декабре прошлого года.

«Мы начинаем с наиболее подготовленных крупных посреднических цифровых платформ, с которыми уже ведем активную подготовительную работу, включая адаптацию IT-систем и бизнес-процессов к вступлению норм в силу с 1 октября этого года»,— рассказал “Ъ” директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономики Владимир Волошин. По его словам, установленная планка позволяет не обременять допрасходами множество небольших нишевых платформ, которые смогут развиваться в более щадящем режиме и у которых будет запас времени для комфортной подготовки одновременно с ростом масштаба бизнеса.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ “Ъ” сообщили, что поддерживают утвержденные правительством критерии: они формируют четкие и предсказуемые правила для рынка, а также позволяют однозначно определить статус посреднических цифровых платформ. В Ozon отказались от комментариев, в «Яндекс Маркете» оперативно “Ъ” не ответили. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов подтвердил “Ъ”, что критерии прошли все необходимые согласования, в том числе с участием АКИТ. Дополнительное обсуждение, по его словам, потребовалось только для правил ведения реестра: они также согласованы с бизнесом и опубликованы на портале правовых актов.

Венера Петрова