Министерство обороны предложило расширить полномочия военной полиции
07.10.2026, 21:00
Минобороны РФ подготовило проект указа президента об изменениях в общевоинские уставы и Устав военной полиции. Документ расширяет полномочия ее подразделений при дознании, розыске и конвоировании и отдельно прописывает порядок работы в зоне ответственности армейских объединений и в районах боевых действий. Часть процессуальной нагрузки предлагается передать военной полиции, чтобы разгрузить командиров соединений и обычных воинских частей.
Опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект указа в первую очередь расширяет круг лиц, в отношении которых командиры воинских частей военной полиции смогут осуществлять полномочия органа дознания. Сейчас такие полномочия они осуществляют в отношении «подчиненных военнослужащих». После принятия поправок командир части военной полиции в составе оперативного или оперативно-тактического объединения сможет действовать по сообщениям и делам о преступлениях в отношении военнослужащих, граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, и гражданского персонала, находящихся в непосредственном подчинении командующего объединением.
Эти изменения в Минобороны объясняют накопленным полевым опытом применения военной полиции. По мнению авторов поправок, нынешнего объема процессуальных полномочий недостаточно для выполнения задач даже с учетом наличия штатных специалистов юридической службы. Передача части полномочий позволит, как говорится в пояснительной записке, сосредоточить работу по предупреждению и пресечению преступлений в зоне ответственности объединения.