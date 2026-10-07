Министерство обороны предложило расширить полномочия военной полиции

Опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект указа в первую очередь расширяет круг лиц, в отношении которых командиры воинских частей военной полиции смогут осуществлять полномочия органа дознания. Сейчас такие полномочия они осуществляют в отношении «подчиненных военнослужащих». После принятия поправок командир части военной полиции в составе оперативного или оперативно-тактического объединения сможет действовать по сообщениям и делам о преступлениях в отношении военнослужащих, граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, и гражданского персонала, находящихся в непосредственном подчинении командующего объединением.