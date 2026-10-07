Дознание — сила

Еще один блок поправок касается упоминания подразделений военной полиции в армейских уставах. По Уставу полиции эти части уже входят в ее состав, однако порядок их работы подробно не прописан. Проект закрепляет за ними конкретные задачи и предлагает определять порядок их деятельности приказами министра обороны, за исключением дисциплинарных воинских частей. Работать они должны будут в зоне ответственности или полосе действий объединения. Их командиры смогут направлять командирам других частей обязательные для исполнения запросы по расследуемым делам.