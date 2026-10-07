Дознание — сила
Министерство обороны предложило расширить полномочия военной полиции
07.10.2026, 20:52
Минобороны РФ подготовило проект указа президента об изменениях в общевоинские уставы и Устав военной полиции. Документ расширяет полномочия ее подразделений при дознании, розыске и конвоировании и отдельно прописывает порядок работы в зоне ответственности армейских объединений и в районах боевых действий. Часть процессуальной нагрузки предлагается передать военной полиции, чтобы разгрузить командиров соединений и обычных воинских частей.
Опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект указа в первую очередь расширяет круг лиц, в отношении которых командиры воинских частей военной полиции смогут осуществлять полномочия органа дознания. Сейчас такие полномочия они осуществляют в отношении «подчиненных военнослужащих». После принятия поправок командир части военной полиции в составе оперативного или оперативно-тактического объединения сможет действовать по сообщениям и делам о преступлениях в отношении военнослужащих, граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, и гражданского персонала, находящихся в непосредственном подчинении командующего объединением.
Эти изменения в Минобороны объясняют накопленным полевым опытом применения военной полиции. По мнению авторов поправок, нынешнего объема процессуальных полномочий недостаточно для выполнения задач даже с учетом наличия штатных специалистов юридической службы. Передача части полномочий позволит, как говорится в пояснительной записке, сосредоточить работу по предупреждению и пресечению преступлений в зоне ответственности объединения.
Отдельно проект уточняет порядок организации и осуществления розыска военнослужащих, уклоняющихся от прохождения службы, в том числе самовольно оставивших часть. Действующий устав уже относит розыск и задержание таких лиц к задачам военной полиции. Для подразделений военной полиции в составе объединений проект отдельно прописывает порядок этой работы: план розыска, группы розыска и задержания, патрули, засады, заслоны, наблюдательные посты и оцепление.
При проведении розыска группы смогут проверять документы, опрашивать граждан, обследовать здания и участки местности, а при необходимости преследовать и блокировать разыскиваемых.
Участвовать в розыске смогут не только военные полицейские. Начальник гарнизона по ходатайству коменданта сможет определять военнослужащих частей для включения в группы розыска и задержания, а при необходимости таких военнослужащих можно будет прикомандировать к частям гарнизона для проведения следственных действий.
Проект затрагивает и вопросы конвоирования: в случае подписания указа военная полиция сможет доставлять задержанных и содержащихся под стражей военнослужащих в суды, а также на следственные и другие процессуальные действия. В обычных условиях для этого будут использоваться специально оборудованные автомобили. В районах с военным положением или боевыми действиями разрешат использовать другой транспорт Вооруженных сил, если специальные машины отсутствуют либо их применение невозможно или нецелесообразно.
Еще один блок поправок касается упоминания подразделений военной полиции в армейских уставах. По Уставу полиции эти части уже входят в ее состав, однако порядок их работы подробно не прописан. Проект закрепляет за ними конкретные задачи и предлагает определять порядок их деятельности приказами министра обороны, за исключением дисциплинарных воинских частей. Работать они должны будут в зоне ответственности или полосе действий объединения. Их командиры смогут направлять командирам других частей обязательные для исполнения запросы по расследуемым делам.
При этом проект не вводит новых полномочий военной полиции по взаимодействию с другими воинскими частями, а лишь уточняет их применение для новых участников этой системы.
Военнослужащие других войск, воинских формирований и органов должны будут выполнять правомерные требования военных полицейских в пределах их компетенции. Командирам частей военная полиция сможет направлять представления об устранении причин правонарушений и предписания об устранении нарушений, способствовавших грубым дисциплинарным проступкам.
Поправки также закрепляют возможность учета, фото-, аудио- и видеосъемки и дактилоскопирования задержанных, если их личность не удалось достоверно установить. А в отдельных случаях военным полицейским разрешат вести работу в гражданской одежде, но лишь по решению вышестоящих начальников.