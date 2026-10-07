В Подмосковье прошел финал конкурса на лучшего сельского старосту
07.10.2026, 21:01
Совет муниципальных образований Московской области провел финальный этап конкурса на лучшего сельского старосту Подмосковья. После реформы местного самоуправления эти активисты стали, по сути, главным инструментом обратной связи между селянами и властью. Членов жюри интересовали не только насущные проблемы сельской жизни, но и, например, вопрос о том, как в деревнях помогают фронту.
Московская область была одним из первых регионов России, перешедших на одноуровневую систему местного самоуправления (МСУ), при которой сельские поселения перестают существовать как самостоятельные муниципалитеты и вливаются в укрупненные округа. В результате некоторые села и деревни оказались в заметном удалении от ближайших представителей власти. Проблему коммуникации с такими населенными пунктами частично возложили на старост.
«Старосты — самые главные помощники на территории, ценный источник информации и, самое главное, идеи на местах,— открыл заседание жюри, проходившее в Общественной палате РФ, исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин.— Конкурс является важным этапом в развитии МСУ, символом нашего стремления к открытости, к диалогу и развития каждого населенного пункта».