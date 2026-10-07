В Подмосковье прошел финал конкурса на лучшего сельского старосту

Совет муниципальных образований Московской области провел финальный этап конкурса на лучшего сельского старосту Подмосковья. После реформы местного самоуправления эти активисты стали, по сути, главным инструментом обратной связи между селянами и властью. Членов жюри интересовали не только насущные проблемы сельской жизни, но и, например, вопрос о том, как в деревнях помогают фронту.