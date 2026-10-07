Решение на вылет

Напомним, в этом году в программу субсидируемых рейсов из Перми вошли Самара, Казань, Минеральные Воды, Калининград, Сургут, Новосибирск, Махачкала, Когалым, Нижневартовск и Усинск. Новыми направлениями в 2025 году из Перми стали Ярославль и Горно-Алтайск. Также осуществлялись полеты в Минск и Сухум. Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в 2025 году на субсидирование авиарейсов было направлено 218,9 млн руб. Краевые власти еще год назад рассматривали возможность открыть субсидируемые рейсы в Нижний Новгород, Волгоград и Владикавказ. Однако эти направления так и не попали в итоговый список, и добраться до этих городов пока можно только с пересадкой. Отметим, что не на все заявленные направления в прошлые годы находились перевозчики, а в ряд городов полетная программа прекращалась из-за малой загрузки бортов. Так, в сентябре позапрошлого года компания «ЮВТ Аэро» прекратила вылеты в Ярославль, Ниж­ний Новгород и Барнаул. Чуть позже авиаперевозчик «Икар» остановил полетную программу во Владикавказ, а Nordwind — в Махачкалу.