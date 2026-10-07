Решение на вылет
В полетную программу из Перми войдут пять новых направлений
07.10.2026, 20:31
Краевые власти намерены расширить в следующем году список субсидируемых рейсов. Минтранс Прикамья опубликовал приказ, в котором обозначил планы на открытие авиаперелетов в Волгоград, Иркутск, Нижний Новгород, Апатиты, а также в столицу Казахстана — Астану. В проекте бюджета на 2027 год, который находится на рассмотрении Законодательного собрания Пермского края, на организацию обслуживания населения воздушным транспортом на следующий год заложено 355 млн руб. Эксперты считают, что новые направления будут востребованы как у туристов, так и у делового сообщества. В особенности рейсы в Казахстан, с которым активно работают предприниматели региона.
Министерство транспорта Пермского края формирует полетную программу из Прикамья на следующий год. На сайте правительства региона 6 октября был опубликован приказ краевого минтранса, которым утвержден перечень субсидируемых и несубсидируемых маршрутов.
В списке значатся 17 направлений. Помимо тех, что уже осуществляются, в документе обозначены четыре новых российских направления: Волгоград (с мая по сентябрь), Иркутск (с апреля по ноябрь), Нижний Новгород (апрель — декабрь), Апатиты (январь — март и ноябрь — декабрь), а также еще один международный рейс — в Астану (июль — сентябрь).
Как следует из документа, на организацию полетов предполагается софинансирование из регионального и федерального бюджетов, кроме рейсов в Минск, Астану и Горно-Алтайск, которые планируется субсидировать только из краевой казны.
Из проекта бюджета Пермского края на будущий год, который находится на рассмотрении краевого законодательного собрания, на организацию обслуживания населения воздушным транспортом на 2027 год намечено направить 355 млн руб. «Запланировано субсидирование воздушных перевозок пассажиров внутри страны по 15 направлениям. Кроме того, планируется продолжить субсидирование международных маршрутов. B частности, сохранить действующее направление из Перми в Минск и добавить новое направление — в Астану (Казахстан)»,— говорится в документе. Стоит отметить, что Казахстан является одним из основных внешнеэкономических партнеров региона. По итогам 2025 года республика заняла пятое место по совокупному объему экспорта и импорта.
Напомним, в этом году в программу субсидируемых рейсов из Перми вошли Самара, Казань, Минеральные Воды, Калининград, Сургут, Новосибирск, Махачкала, Когалым, Нижневартовск и Усинск. Новыми направлениями в 2025 году из Перми стали Ярославль и Горно-Алтайск. Также осуществлялись полеты в Минск и Сухум. Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в 2025 году на субсидирование авиарейсов было направлено 218,9 млн руб. Краевые власти еще год назад рассматривали возможность открыть субсидируемые рейсы в Нижний Новгород, Волгоград и Владикавказ. Однако эти направления так и не попали в итоговый список, и добраться до этих городов пока можно только с пересадкой. Отметим, что не на все заявленные направления в прошлые годы находились перевозчики, а в ряд городов полетная программа прекращалась из-за малой загрузки бортов. Так, в сентябре позапрошлого года компания «ЮВТ Аэро» прекратила вылеты в Ярославль, Нижний Новгород и Барнаул. Чуть позже авиаперевозчик «Икар» остановил полетную программу во Владикавказ, а Nordwind — в Махачкалу.
Директор туристической фирмы Valida Елена Шперкина считает, что ряд направлений имеют хороший туристический потенциал. «Нижний Новгород — классное направление, центр Приволжского федерального округа. Иркутск — это интерес к Байкалу, Апатиты — горнолыжный отдых. Все направления интересные»,— говорит она. Госпожа Шперкина полагает, что билеты в эти города будут востребованы, прежде всего, для самостоятельного путешествия. Этот вид отдыха сейчас приобретает большую популярность. По ее мнению, Астана интересна как с туристической точки зрения, так и как транзитное направление в другие страны. Кроме того, полеты в Казахстан будут востребованы для деловых путешествий.
Председатель пермского отделения «Деловой России», директор Краснокамского ремонтно-механического завода (КРМЗ) Дмитрий Теплов подтвердил интерес делового сообщества к полетам в Казахстан. «Сотрудники нашего завода, например, часто летают в Астану, потому что мы экспортируем туда свою технику. Сейчас мы вынуждены летать в Казахстан через Москву или Екатеринбург, что не очень удобно. В идеале нужен прямой круглогодичный рейс из Перми. Теперь у многих пермских предпринимателей есть связи с Казахстаном, поэтому такой рейс будет очень актуален»,— уверен господин Теплов.
Коммерсантъ (Пермь) №186от 08.10.2026, стр. 8