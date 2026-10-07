В Липецкой области за год погрузка зерна выросла вдвое до 1,4 млн тонн

В целом за девять месяцев на станциях региона было погружено более 16,7 млн т различных грузов, что на 5,5% превышает прошлогодний результат. Помимо зерна, значительный прирост показали строительные грузы (в 1,5 раза, до 1,3 млн т), жмыхи (в 1,5 раза, до 512 тыс. т) и лом черных металлов (в 1,7 раза, до 4,6 тыс. т).