В Липецкой области за год погрузка зерна выросла вдвое до 1,4 млн тонн
07.10.2026, 21:06
С января по сентябрь 2026 года объем отгрузки зерновых на железнодорожных станциях Липецкой области увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1,4 млн т. Такие данные приводит пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области).
В целом за девять месяцев на станциях региона было погружено более 16,7 млн т различных грузов, что на 5,5% превышает прошлогодний результат. Помимо зерна, значительный прирост показали строительные грузы (в 1,5 раза, до 1,3 млн т), жмыхи (в 1,5 раза, до 512 тыс. т) и лом черных металлов (в 1,7 раза, до 4,6 тыс. т).
Положительная динамика также зафиксирована в сегменте промышленного сырья и формовочных материалов (2,8 млн тонн, +3%), флюсов (1,3 млн тонн, +1,4%), гранулированных шлаков (350,5 тыс. тонн, +16,5%) и сахара (140,3 тыс. тонн, +14%).
Только за сентябрь 2026 года железнодорожники погрузили в регионе 2 млн т грузов, что на 4,4% превосходит показатели сентября 2025 года.
За восемь месяцев 2026 года на станциях ЮВЖД в Липецкой области было погружено почти 1,2 млн т зерна. Этот показатель тоже почти в два раза превышал объемы, зафиксированные за аналогичный период 2025 года.