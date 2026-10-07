Философская экспедиция разработала мастер-план будущего России
07.10.2026, 20:55
Результатом социально-гуманитарной экспедиции «Дигория», проходившей с 28 сентября по 2 октября по Волге на теплоходе «Лебединое озеро», стал философский мастер-план, содержащий 11 образов будущего России. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований 7 октября рассказал руководитель проекта Руслан Шкута. Каждый из этих образов имеет шансы получить дополнительную проработку и быть представлен широкой общественности, но в любом случае в будущее Россия будет двигаться с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности, пришли к выводу эксперты.
Формально на круглом столе собрались обсудить тему гражданского просвещения россиян. Наиболее интересная часть беседы была посвящена традиционным ценностям и их проникновению в умы граждан. Это проникновение — даже на примере молодежи, то есть самой скептичной части населения,— состоялось, заверила присутствующих представитель ВЦИОМ Мария Григорьева, подчеркнув роль гражданского просвещения, осуществляемого педагогами.
Социолог представила результаты опроса, согласно которому старшие школьники и студенты заведений среднего профессионального образования обозначили в качестве ключевых ценностей «крепкую семью», «справедливость», «милосердие», «патриотизм» и «достоинство». Этот набор совпал с тем, что учителя и родители пытаются, по их собственному признанию, привить подрастающему поколению: разве что вместо достоинства в ответах старших фигурировали «коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение».