Философская экспедиция разработала мастер-план будущего России

Результатом социально-гуманитарной экспедиции «Дигория», проходившей с 28 сентября по 2 октября по Волге на теплоходе «Лебединое озеро», стал философский мастер-план, содержащий 11 образов будущего России. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований 7 октября рассказал руководитель проекта Руслан Шкута. Каждый из этих образов имеет шансы получить дополнительную проработку и быть представлен широкой общественности, но в любом случае в будущее Россия будет двигаться с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности, пришли к выводу эксперты.