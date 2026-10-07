11 друзей будущего

Резюме дискуссии подвел Александр Асафов. По его словам, бытовали претензии, что государственные деятели не думают ни о вечном, ни о прекрасном, а только о том, как бы обустроить нынешнюю жизнь. Однако люди, которые во многом определяют современную внутреннюю политику, не чужды мыслей «о будущем, о философии и "глубоководной рыбалке"». «Тренд изменился»,— заключил депутат, подчеркнув, что отныне гражданское просвещение — ответственность далеко не только педагогов.