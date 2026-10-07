11 друзей будущего
Философская экспедиция на «Лебедином озере» выловила мастер-план
07.10.2026, 20:54
Результатом социально-гуманитарной экспедиции «Дигория», проходившей с 28 сентября по 2 октября по Волге на теплоходе «Лебединое озеро», стал философский мастер-план, содержащий 11 образов будущего России. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований 7 октября рассказал руководитель проекта Руслан Шкута. Каждый из этих образов имеет шансы получить дополнительную проработку и быть представлен широкой общественности, но в любом случае в будущее Россия будет двигаться с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности, пришли к выводу эксперты.
Формально на круглом столе собрались обсудить тему гражданского просвещения россиян. Наиболее интересная часть беседы была посвящена традиционным ценностям и их проникновению в умы граждан. Это проникновение — даже на примере молодежи, то есть самой скептичной части населения,— состоялось, заверила присутствующих представитель ВЦИОМ Мария Григорьева, подчеркнув роль гражданского просвещения, осуществляемого педагогами.
Социолог представила результаты опроса, согласно которому старшие школьники и студенты заведений среднего профессионального образования обозначили в качестве ключевых ценностей «крепкую семью», «справедливость», «милосердие», «патриотизм» и «достоинство». Этот набор совпал с тем, что учителя и родители пытаются, по их собственному признанию, привить подрастающему поколению: разве что вместо достоинства в ответах старших фигурировали «коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение».
Согласно ответам 66% учащихся, большинство преподавателей являют собой еще и личный пример, то есть придерживаются традиционных ценностей не только на словах, но и в жизни, победно резюмировала госпожа Григорьева.
Эти данные невозможно переоценить, заявил депутат Госдумы и политолог Александр Асафов. По его словам, результатом гражданского просвещения и должна становиться «личность, сформированная из оснований, источником которых является представление о традиционных ценностях». И раз люди, согласно большинству исследований, без подготовки называют семью как «центральное содержание нашего мировоззрения», значит, мы идем «в единое будущее, для которого вместе и построим искомый исследователями образ», заключил политик.
Образ этот, однако, еще предстоит выбрать, следовало из слов руководителя экспедиции «Дигория» Руслана Шкуты. Путешествовавшие на теплоходе исследователи озаботились как раз этим вопросом. «Как сказал Алексей Козырев (декан философского факультета МГУ.— “Ъ”), философ — это глубоководная рыба культуры, и мы действительно столкнулись с глубиной!» — заинтриговал коллег эксперт.
От «страшной глубины» гуманитариев уберег академический совет, который возглавлял начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, успокоил господин Шкута: «Он помогал нам оставаться на поверхности антиутопических и утопических образов». Более того, по рекомендации проректора Президентской академии Андрея Полосина философы «выходили в люди», чтобы «не оставаться только лишь в одной лодке, только в вакууме».
«Нам нужно было опыление, мы выходили и говорили с людьми в городах, рассказывали о том, что происходило в нашей экспедиции,— поделился исследователь.— Во многом мы оказывались в одной парадигме».
Цель происходившего в экспедиции исчерпывающе сформулировал ее участник, философ Александр Дугин, которого процитировал Руслан Шкута. Участники затронули фундаментальные темы — от «метафизического осмысления традиций» до концепции, где будущее человека видится в «укоренении человека на родной земле, а не в растворении в мегаполисах». «Звучали дерзкие цивилизационные аналогии, а проект будущего рождается именно там, где есть смелость мысли»,— заключил руководитель проекта.
Результатом изысканий стал «философский мастер-план как система основополагающих принципов и ориентиров будущего России». Внутри него, среди прочего, содержится 11 образов будущего, «которые могут получить дальнейшую проработку и стать образами для медиа», подытожил господин Шкута.
Резюме дискуссии подвел Александр Асафов. По его словам, бытовали претензии, что государственные деятели не думают ни о вечном, ни о прекрасном, а только о том, как бы обустроить нынешнюю жизнь. Однако люди, которые во многом определяют современную внутреннюю политику, не чужды мыслей «о будущем, о философии и "глубоководной рыбалке"». «Тренд изменился»,— заключил депутат, подчеркнув, что отныне гражданское просвещение — ответственность далеко не только педагогов.