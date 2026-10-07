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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Средняя Волга

Самообеспеченность картофелем в Астраханской области превысила 200%

07.10.2026, 19:49
По итогам 2025 года Россия полностью закрыла свои потребности в картофеле, а в Астраханской области уровень самообеспечения превысил 200%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Пресс-служба Губернатора Астраханской области

В целом по стране показатель вырос с 92% в 2024 году до 100,3% в прошлом году, прибавив 8,3 процентного пункта. Выше 100% самообеспеченность оказалась в 32 регионах. Помимо Астраханской области, двукратный уровень зафиксирован в Брянской области. Также большой прирост отмечен в Ингушетии, Сахалинской, Орловской и Тамбовской областях.
Последний раз общероссийский показатель превышал 100% в 2023 году (101%), до этого в 2015-м (102,1%). Максимум за 25 лет был в 2011 году, 110,6%.

Нина Шевченко