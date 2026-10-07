Самообеспеченность картофелем в Астраханской области превысила 200%

В целом по стране показатель вырос с 92% в 2024 году до 100,3% в прошлом году, прибавив 8,3 процентного пункта. Выше 100% самообеспеченность оказалась в 32 регионах. Помимо Астраханской области, двукратный уровень зафиксирован в Брянской области. Также большой прирост отмечен в Ингушетии, Сахалинской, Орловской и Тамбовской областях.