Цены сдали позиции
За счет чего дешевеют туры по России
07.10.2026, 20:05
Туры по России подешевели почти на 20%. По данным АТОР, в октябре средний чек составил около 70 тыс. руб. А в сравнении с сентябрем стоимость снизилась более чем на четверть.
Но цены падают не во всех регионах. Где-то показатели, наоборот, растут, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:
«Да, снижение есть. Оно касается в том числе и отелей. Так, в Сочинском регионе бронирование номера стало процентов на 15-20 дешевле. В Санкт-Петербурге цена снизилась на 6-7%, а вот Москва в небольшом плюсе. В этом особенность 2026-го: если раньше все регионы одновременно двигались либо в плюс, либо в минус, то сейчас мы видим разнонаправленную динамику. Отели дешевеют, и стоимость авиаперелетов тоже падает. Мы это объясняем тем, что сокращается спрос.
Что касается стоимости туруслуг, 2026-й стал первым годом за последние шесть лет, когда она реально снижается».
Кроме того, снижение среднего чека зафиксировано и по зарубежным направлениям, например, почти на 12% в Абхазию и на 11,5% во Вьетнам. А вот по данным сервиса Onlinetours, в целом с начала года заграничные путешествия, напротив, подорожали для россиян примерно на 10%. Осенью спрос традиционно неоднородный, пояснил директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко:
«Некоторые направления становятся дешевле, другие — дороже. Первый момент связан с межсезоньем. В этот период, какой бы прирост ни был, цены в основном все-таки корректируются в сторону минуса. Сезон отпусков, каникулы закончились, туроператору и туристической компании надо продавать свои продукты, соответственно, происходит корректировка. Если говорить про подорожание, то это коснулось поездок в ОАЭ, Таиланд, Вьетнам. Но, скорее всего, традиционно в это время на подобных направлениях растет именно себестоимость».
В октябре лидерство среди зарубежных направлений сохраняет Турция с долей около 35%. Также в топ популярных маршрутов для отдыха российских путешественников в середине осени вошли Египет, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты и Китай.