Цены сдали позиции

«Да, снижение есть. Оно касается в том числе и отелей. Так, в Сочинском регионе бронирование номера стало процентов на 15-20 дешевле. В Санкт-Петербурге цена снизилась на 6-7%, а вот Москва в небольшом плюсе. В этом особенность 2026-го: если раньше все регионы одновременно двигались либо в плюс, либо в минус, то сейчас мы видим разнонаправленную динамику. Отели дешевеют, и стоимость авиаперелетов тоже падает. Мы это объясняем тем, что сокращается спрос.