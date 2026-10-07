Гендиректору Mixit Олегу Паю оставили меру пресечения

Официально правоохранительные органы не раскрывают подробности дела. По информации “Ъ”, обвинение господину Паю связано с подделкой документов, а также c многолетним конфликтом акционеров. Так, в частности, в размещенном в соцсетях видеообращении заявила сооснователь Mixit Елена Назарова. Она назвала происходящее «попыткой рейдерского захвата» и отметила, что не понимает, как «спор с бывшим сотрудником» перерос в уголовное дело.