Гендиректору Mixit Олегу Паю оставили меру пресечения
07.10.2026, 19:44
Апелляционная инстанция Мосгорсуда 7 октября рассмотрела и отклонила жалобу защиты на домашний арест Олега Пая. Меру пресечения Тверской райсуд Москвы избрал бизнесмену 19 сентября этого года, фигуранту инкриминируется покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Официально правоохранительные органы не раскрывают подробности дела. По информации “Ъ”, обвинение господину Паю связано с подделкой документов, а также c многолетним конфликтом акционеров. Так, в частности, в размещенном в соцсетях видеообращении заявила сооснователь Mixit Елена Назарова. Она назвала происходящее «попыткой рейдерского захвата» и отметила, что не понимает, как «спор с бывшим сотрудником» перерос в уголовное дело.