Бизнесмена не выпустили из дома

Суд в Москве оставил под домашним арестом обвиняемого в покушении на мошенничество Олега Пая — гендиректора одного из крупнейших в России и странах СНГ производителей косметики Mixit. По данным “Ъ”, дело связано с давним корпоративным конфликтом с бывшим сотрудником, претендовавшим на долю в компании. Фигурант не признает вину и утверждает, что спор носит гражданско-правовой характер, а ранее суды не раз принимали сторону Mixit.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cооснователь Mixit Олег Пай

Фото: @oleg_pay Cооснователь Mixit Олег Пай

Фото: @oleg_pay

Апелляционная инстанция Мосгорсуда 7 октября рассмотрела и отклонила жалобу защиты на домашний арест Олега Пая. Меру пресечения Тверской райсуд Москвы избрал бизнесмену 19 сентября этого года, фигуранту инкриминируется покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Официально правоохранительные органы не раскрывают подробности дела.

По информации “Ъ”, обвинение господину Паю связано с подделкой документов, а также c многолетним конфликтом акционеров.

Так, в частности, в размещенном в соцсетях видеообращении заявила сооснователь Mixit Елена Назарова. Она назвала происходящее «попыткой рейдерского захвата» и отметила, что не понимает, как «спор с бывшим сотрудником» перерос в уголовное дело.

Mixit считается одним из ведущих производителей недорогой косметики на российском рынке и входит в топ-10 локальных брендов отрасли. Компания разрабатывает и производит средства для лица, тела, волос и парфюм, которые продаются как в розницу, так и через маркетплейсы. Помимо России продукция поставляется в страны СНГ, включая Казахстан, Белоруссию, Таджикистан. По итогам 2025 года выручка от продаж Mixit превысила 15,3 млрд руб., а чистая прибыль составила свыше 3 млрд руб.

До сих пор было известно только об одном человеке, который пытался оспорить свои права на долю в компании. Речь идет о Галине Рязановой, которая, по ее словам, работала в Mixit химиком-технологом и была главным разработчиком продукции бренда. Она настаивает, что имеет права на долю в компании. По версии госпожи Рязановой, она вместе с Еленой Назаровой придумала идею стартапа за год до официальной регистрации Mixit в 2014 году. Олег Пай, по словам бывшей сотрудницы компании, присоединился к стартапу через несколько месяцев после его запуска.

Галина Рязанова утверждает, что предприниматели устно договорились о распределении долей — по трети каждому. Официально оформить договоренность планировалось после создания полноценной юридической структуры. Однако в документах партнерство оформили так, что им поровну владели только госпожа Назарова, курировавшая продуктовое и маркетинговое направления, и господин Пай, отвечавший за финансы и стратегию развития.

Через год после основания Mixit получила инвестиции в $1 млн от фонда Guard Capital для масштабирования компании и ее продвижения.

Для сделки на Кипре была основана компания Matriana Limited, владельцами которой также стали Елена Назарова и Олег Пай вместе с фондом. Госпожа Рязанова заявила, что еще через год после ее требований оформить права на бизнес с ней заключили договор купли-продажи 5% Matriana Limited. Однако этот пакет так и не отразился в реестре акционеров. В итоге в конце января 2019 года Галина Рязанова ушла из Mixit.

В 2020 году Олег Пай обратился в Люблинский райсуд Москвы и потребовал взыскать с Галины Рязановой деньги по договорам беспроцентного займа. Последняя признала, что действительно получала деньги, однако считала их дивидендами, а договоры займа бизнесмен предложил ей подписать «задним числом», чтобы у банка не было вопросов к денежным переводам. В декабре 2021 года суд встал на сторону истца и взыскал с предпринимательницы 9,7 млн руб., из которых 8,8 млн руб.— задолженность по договорам займа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cооснователь Mixit Елена Назарова

Фото: @elena_mixit Cооснователь Mixit Елена Назарова

Фото: @elena_mixit

В свою очередь, госпожа Рязанова весной 2020 года подала в УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам заявление о мошенничестве. Тогда полиция провела проверку, о ее результатах не сообщалось. Кроме того, в августе 2024 года и феврале 2026 года силовики проводили обыски в офисе Mixit и квартирах Олега Пая и Елены Назаровой. Официально о причинах следственных мероприятий не сообщалось. В 2020 году суд Никосии на Кипре временно ограничил операции с акциями и активами Matriana Limited по заявлению Галины Рязановой.

У Елены Назаровой своя версия зарождения Mixit.

По ее словам, она познакомилась с господином Паем за три года до основания компании, когда последний работал в мебельном бизнесе. А технолога наняли уже после договоренности с предпринимателем о совместном проекте. Согласно этой версии, именно бизнесмен создал стартовый капитал компании в 30 млн руб.

Олег Пай не признает вину. Во время рассмотрения апелляционной жалобы он просил назначить ему запрет определенных действий. По его словам, после ударов беспилотников ВСУ по складам Wildberries и Ozon компания Mixit находится в тяжелом положении и требует «оперативного, даже антикризисного управления». Предприниматель заявил, что его нахождение под домашним арестом создает риски потери рабочих мест и неуплаты налогов, составляющих ежегодно около 6 млрд руб.

Никита Черненко