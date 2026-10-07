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Выпуск газеты №185«Ъ» Газета
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В Доме на набережной проходит выставка Юрия Ларина

07.10.2026, 19:41
В легендарном Доме на набережной открылось новое арт-пространство — клуб «Юность». Первой выставкой в его стенах стал проект «Юрий Ларин. Свободное дыхание», и этот выбор во многих смыслах кажется символичным. Сын видного партийного деятеля Николая Бухарина и сам был резидентом этого дома — пусть совсем недолго, а его родные разделили печальную судьбу многих его обитателей.
Юрий Ларин (1936–2014) — художник, который не хотел подчинять творчество собственной биографии, хотя, казалось бы, имел на это полное право. Его случай наглядно доказывает, что жизнь может быть куда удивительнее и страшнее вымысла.
По праву рождения он принадлежал к советской элите. Его первым домом стал Кремль, где тогда жили его родители: Николай Бухарин и его жена Анна Ларина, приемная дочь участника революционного движения Юрия Ларина.
Подробнее — в материале «Дом живописного содержания».