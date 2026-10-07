В Доме на набережной проходит выставка Юрия Ларина

В легендарном Доме на набережной открылось новое арт-пространство — клуб «Юность». Первой выставкой в его стенах стал проект «Юрий Ларин. Свободное дыхание», и этот выбор во многих смыслах кажется символичным. Сын видного партийного деятеля Николая Бухарина и сам был резидентом этого дома — пусть совсем недолго, а его родные разделили печальную судьбу многих его обитателей.