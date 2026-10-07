В Сочи и Туапсинском округе 8 октября частично ограничат подачу электричества

Плановые работы также затронут ряд населенных пунктов Туапсинского округа. В перечне — хутор Полковничий, село Дефановка, где ограничения возможны на улицах Майской и Мира, а также в микрорайоне Мирный. В Новомихайловском работы запланированы на улицах Кавказской, Лесной и в переулке Кольцевом.