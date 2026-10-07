В Сочи и Туапсинском округе 8 октября частично ограничат подачу электричества
07.10.2026, 19:25
В Сочи и ряде населенных пунктов 8 октября возможны временные ограничения подачи электроэнергии. Они связаны с проведением плановых производственных работ на энергооборудовании. Работы будут проводиться для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования.
Ограничения подачи электроэнергии запланированы с 07:00 до 19:00. В Сочи они затронут улицы Подольскую, Кропоткинскую, переулок Теневой, а также отдельные улицы в Раздольном: Амбровую, Земляничную, Кленовую и Красносельскую. В список также вошли адреса на улице 20-й Горнострелковой дивизии, 84, улице Бытха, 37, улице Следопытов, СНТ «Горный сад», улице Измайловской, СТ «Заполярник» и СТ «Черноморье».
Ограничения также запланированы в Нижнем Лоо на улицах Кузнечной и Обзорной, в Дагомысе на улице Ленинградской и в поселке Разбитый Котел на улице Звездной. В микрорайоне Макопсе работы затронут улицы Кольцова и Сибирскую.
В ауле Наджиго в перечень вошли улица Зыхы и переулок Тхытам, в ауле Хаджико — улица Цамжапх. В селе Зубова Щель ограничение подачи электроэнергии возможно на улицах Амурской, Зубова и Магистральной.
Плановые работы также затронут ряд населенных пунктов Туапсинского округа. В перечне — хутор Полковничий, село Дефановка, где ограничения возможны на улицах Майской и Мира, а также в микрорайоне Мирный. В Новомихайловском работы запланированы на улицах Кавказской, Лесной и в переулке Кольцевом.
В список также вошли село Шаумян, поселок Горный, хутор Островская Щель, село Кроянское, включая Сочинское шоссе, 1-й микрорайон и садовые товарищества «Уютное», «Спутник», «Заря» и «Лесное».
Ограничения подачи электроэнергии возможны в селе Шепси на улице Садовой, в ГСК «Цель» и СНТ «Надежда», а также в селе Пляхо и Широкой Щели. В Лермонтово работы затронут улицу Ленина.
Для уточнения информации по вопросам электроснабжения работает горячая линия 8 800 220-0-220.