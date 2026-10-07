Глава ЯНАО потребовал в кратчайшие сроки решить проблему с водой в Ноябрьске

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов потребовал в кратчайшие сроки нормализовать водоснабжение в Ноябрьске и установить ответственных за затянувшуюся ситуацию. По данным окружного правительства, проблемы с качеством воды и перебоями в ее подаче продолжаются в городе около полутора месяцев после аварии на магистральном водоводе 16 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На заседании правительства региона господин Артюхов подверг критике работу городских властей. Отдельные претензии он высказал к информированию жителей: по словам губернатора, людям неоднократно предоставляли противоречивые сведения о сроках и масштабах отключений.

«Я устал слушать объяснения, больше месяца не можете справиться с проблемой: нормально выстроить работу, объяснить жителям, что происходит, и, самое главное, даете абсолютно противоречивую информацию. Люди направили мне коллективное обращение, многие написали индивидуально в социальных сетях. С этим нужно разобраться, у каждой такой проблемы есть фамилия. Мне нужны ответственные, кто допустил эту ситуацию, которые понесут дисциплинарное или иное наказание. Жду от вас информацию, параллельно попрошу коллег провести проверку»,— сказал губернатор.

Полина Бабинцева