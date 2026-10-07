Глава ЯНАО потребовал в кратчайшие сроки решить проблему с водой в Ноябрьске
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов потребовал в кратчайшие сроки нормализовать водоснабжение в Ноябрьске и установить ответственных за затянувшуюся ситуацию. По данным окружного правительства, проблемы с качеством воды и перебоями в ее подаче продолжаются в городе около полутора месяцев после аварии на магистральном водоводе 16 августа.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
На заседании правительства региона господин Артюхов подверг критике работу городских властей. Отдельные претензии он высказал к информированию жителей: по словам губернатора, людям неоднократно предоставляли противоречивые сведения о сроках и масштабах отключений.
«Я устал слушать объяснения, больше месяца не можете справиться с проблемой: нормально выстроить работу, объяснить жителям, что происходит, и, самое главное, даете абсолютно противоречивую информацию. Люди направили мне коллективное обращение, многие написали индивидуально в социальных сетях. С этим нужно разобраться, у каждой такой проблемы есть фамилия. Мне нужны ответственные, кто допустил эту ситуацию, которые понесут дисциплинарное или иное наказание. Жду от вас информацию, параллельно попрошу коллег провести проверку»,— сказал губернатор.