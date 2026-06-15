Роботов призвали на госслужбу

Использовать в своей работе ИИ смогут все сотрудники аппарата правительства РФ — такое решение принято по итогам завершившегося полугодового пилотного проекта по тестированию четырех сервисов от «Сбера» и «Яндекса». В аппарате Белого дома “Ъ” сообщили, что цифровые помощники оказались востребованы чиновниками — чаще всего их применяли для работы с текстами и для аналитики. Предполагается, что далее работать с проверенными ИИ-сервисами смогут также федеральные и региональные ведомства. Эксперты отмечают, что производительность госуправления измеряется не скоростью подготовки протоколов, а качеством принятых решений, и выражают опасение, что высвободившееся время чиновников будет заполнено новым объемом рутины, но уже с ИИ-поддержкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Об итогах эксперимента по внедрению ИИ-сервисов в работу сотрудников Белого дома “Ъ” рассказали в аппарате «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко. В «пилоте», стартовавшем в начале этого года, участвовало более 130 человек из восьми подразделений аппарата правительства. Они тестировали сервисы «Алиса ИИ», AI Platform и «Нейроюрист» от «Яндекса» и «ГигаЧат» от «Сбера».

ИИ, в частности, помогал в создании протоколов совещаний по стенограммам, в маршрутизации обращений граждан, в составлении справок по темам, сравнении редакций документов и даже в подготовке проектов пресс-релизов. «Уже на старте исходили из того, что ИИ-сервисы востребованы и эффективны только тогда, когда встроены в конкретные рабочие процессы сотрудников и при этом сохраняется базовый принцип "ИИ предлагает — человек принимает финальное решение"»,— отметили в аппарате вице-премьера. Для обеспечения безопасности использования сервисов были созданы два контура: открытый — для работы с публичными документами, открытыми источниками и оперативной аналитикой и закрытый (служебный), не предусматривающий выхода в интернет.

Как выяснилось, ИИ-сервисы оказались весьма востребованы сотрудниками — активно их использовали примерно 80% участников «пилота».

С учетом этого решено масштабировать применение решений на все подразделения аппарата. Кроме того, планируется интеграция технологии с системой электронного документооборота СЭД — подготовительная работа уже начата.

Также эксперимент планируется расширить на другие «этажи» вертикали исполнительной власти. По поручению Дмитрия Григоренко Казначейство обеспечит размещение в государственной автоматизированной системе «Управление» протестированных сервисов для их использования федеральными ведомствами и регионами. Как уточнил “Ъ” источник в правительстве, прорабатывается вопрос об их бесплатном предоставлении субъектам.

Внедрение ИИ в аппарате правительства — не повод для сокращения чиновников, а возможность перераспределить их нагрузку, полагает руководитель ИТ-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева. «Массовых увольнений не произойдет, скорее изменится содержание работы некоторых чиновников»,— считает эксперт. По ее словам, «пилот» показателен тем, что чиновники решили начать с себя. «Чтобы что-то регулировать и внедрять в экономические процессы, нужно понимать, как это работает. Такой подход меняет госуправление: регулятор получает собственный опыт работы с нейросетями и может принимать более взвешенные решения в сфере ИИ»,— считает Людмила Богатырева.

Результаты эксперимента следует рассматривать через призму производительности труда, полагает директор исследовательского центра ИИ Института общественных наук Президентской академии Сергей Боловцов. «По экспертным оценкам, ИИ-автоматизация рутинных задач в госсекторе способна высвободить от 20% до 30% рабочего времени сотрудников. Для России это означает появление сотен тысяч дополнительных человеко-часов ежегодно — без найма новых людей и без увеличения фонда оплаты труда»,— говорит он.

При этом, по словам Сергея Боловцова, есть принципиальное различие между производительностью отдельных операций и производительностью труда в содержательном смысле. «Да, ИИ составит протокол быстрее. Но производительность госуправления измеряется не скоростью подготовки протоколов, а качеством принятых решений, удовлетворенностью граждан, эффективностью реализации госпрограмм. Есть риски того, что высвободившееся время будет заполнено не более качественной содержательной работой, а новым объемом той же рутины — только теперь уже с ИИ-поддержкой»,— говорит эксперт.

Венера Петрова