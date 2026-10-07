Лидер фракции «Новых людей» в петербургском парламенте вышел из партии
07.10.2026, 19:08
Работа нового созыва Законодательного собрания Санкт-Петербурга началась с неожиданных перемен во фракции «Новые люди»: объединение покинул его лидер Дмитрий Павлов, занимавший эту должность с 2021 года. Парламентарий сдал свой партийный билет, объяснив, что в статусе независимого депутата будет вызывать у избирателей «больше доверия».
Решение Дмитрия Павлова стало для «Новых людей» полной неожиданностью. На сентябрьских выборах он баллотировался от партии по одномандатному округу в Пушкинском районе и набрал 42,6% голосов избирателей. «Единую Россию» (ЕР) там представлял малоизвестный специалист отдела патриотического воспитания дома молодежи «Царскосельский» Никита Лузгин, который не сумел составить депутату серьезную конкуренцию (30,7%).
Переизбравшись на второй срок, господин Павлов снова возглавил фракцию «Новых людей». В новом созыве она увеличилась с трех до четырех человек и стала второй после ЕР: столько же мест получила ЛДПР, однако в голосовании по спискам «Новые люди» либерал-демократов обошли — 12,4% против 12,2%. «Справедливая Россия» не преодолела проходной барьер (2,7%), а список «Яблока» не прошел регистрацию. В Заксобрании появилась фракция «Зеленых» (6,1%, три мандата) под руководством бывшей эсерки Марины Шишкиной.