Прокуратура Нягани потребовала сложения полномочий четырех депутатов гордумы

Прокуратура Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) потребовала досрочно сложить полномочия четырех депутатов городской думы Нягани. Согласно представлению об устранении нарушений закона от надзорного ведомства, которое имеется в распоряжении редакции «Ъ-Урал», после проверки сдать мандаты попросили председателя городской думы Василия Меркулова, депутатов Владислава Меркушина, Сергея Абрамова и Виктора Веретенникова. Все они — члены партии «Единая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По данным прокуратуры, в справке о доходах за 2021 год Владислав Меркушин не вписал доход от предпринимательства своей супруги в размере около 1 млн руб. — в документах было указано более 2,7 млн руб., тогда как налоговый орган выяснил, что за 2021 год супруга депутата получила более 3,8 млн руб. Кроме того, в декларации не был зафиксирован доход от ООО «ЖКХ Центральный район» в размере 19 тыс. руб. и 10 тыс. руб. от ООО «Спортмастер». Также депутат не указал в документах имеющийся прицеп марки МЗСА 817716.

По данным надзорного ведомства, Василий Меркулов, начиная с 2022 года, участвовал в пяти голосованиях о начислении премий муниципальным чиновникам Нягани в то время, пока сам занимал должность первого заместителя мэра Нягани. В его пользу доначислили более 1,5 млн руб. Так, Василий Меркулов не предотвратил конфликт интересов.

По данным прокуратуры, депутат Сергей Абрамов в 2025 году участвовал в голосовании о присвоении звания «Почетный гражданин» самому себе и премии в размере 50 тыс. руб. «Сведений о том, что какие-либо депутаты в рамках проведения голосования заявляли о самоотводе, а также до его проведения уведомляли уполномоченную комиссию о наличии личной заинтересованности в присвоении Абрамову Сергею указанного звания, в протоколе не имеется, результаты голосования также свидетельствуют о том, что все депутаты городской Думы Нягани, присутствовавшие на 41-м очередном заседании представительного органа местного самоуправления, отдали по 1 голосу за Абрамова Сергея»,— говорится в представлении прокуратуры.

Депутат Виктор Веретенников является учредителем компании ООО «Скала», занимающейся строительством объектов. По данным надзорного ведомства, в 2023 году «Скала» и МКУ «Управление городского хозяйства» заключили муниципальный контракт на обустройство детской площадки за 5 млн руб., а в 2025 году — контракт на благоустройство «Парк западный» на сумму более 90 млн руб. Как считают представители прокуратуры Нягани, депутат не заявлял о конфликте интересов при голосованиях по городскому бюджету, из которого финансировались контракты его компании.

В разговоре с «Ъ-Урал» господин Веретенников заявил, что комментировать ситуацию пока преждевременно. Василий Меркулов ответил, что у него нет времени на комментарии. Остальные депутаты, а также представители городской думы и прокуратуры города не ответили на звонки.

Артем Путилов