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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Средняя Волга

Саратовская область подписала инвестсоглашения по развитию АПК на «Золотой осени»

07.10.2026, 18:52
Власти Саратовской области заключили ряд инвестиционных соглашений, направленных на модернизацию и создание новых производственных мощностей в аграрном секторе в ходе Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Ключевыми направлениями стали развитие молочного животноводства, строительство элеваторных и перерабатывающих комплексов, а также расширение инфраструктуры для обслуживания сельхозтехники, сообщил глава региона Роман Бусаргин в своих соцсетях.
Модернизация АПК Саратовской области создаст новые рабочие места

Модернизация АПК Саратовской области создаст новые рабочие места

t.me / busargin_r

Группа компаний «Белая Долина» намерена вложить 1,2 млрд руб. в реконструкцию «Энгельсского» молочного комбината. Проект предусматривает обновление аппаратного и приемного цехов, расширение производства творога и модернизацию линии розлива, что позволит создать 50 новых рабочих мест. Параллельно АО «Племзавод «Трудовой» планирует строительство животноводческого комплекса на 1880 голов коров с доильным залом. Объем инвестиций в этот объект превысит 1,6 млрд руб., а численность персонала увеличится на 29 человек.
В сфере хранения и переработки зерна ООО «Голд Грейн» намерено возвести в Марксовском районе элеваторный комплекс мощностью до 100 тыс. тонн, включая грузовой причал. Стоимость проекта оценивается в 1 млрд руб. В Петровске компания «Саграно» приступит к строительству маслозавода с годовой производительностью 160 тыс. тонн. Эти инициативы направлены на укрепление логистических и перерабатывающих цепочек региона.
ООО «Торговый дом «Миден-Агро» реализует проект по созданию дилерского центра в поселке Дубки для продажи и технического обслуживания сельхозтехники. Инвестиции составят 250 млн руб., что обеспечит 50 новых рабочих мест. Данная мера актуальна на фоне того, что Саратовская область входит в число лидеров по объему лизинговых закупок сельхозтехники, превысившему 3,3 млрд руб. за прошлый год.
Глава КФХ из Краснокутского района Нурлан Таспаев подписал соглашение о реализации проекта по разведению крупного рогатого скота. Ожидаемый объем инвестиций составит не менее 500 млн руб. Ранее фермер завершил строительство двух складских ангаров общей площадью 2,9 тыс. кв. м.

Марина Окорокова