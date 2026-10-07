Саратовская область подписала инвестсоглашения по развитию АПК на «Золотой осени»

ООО «Торговый дом «Миден-Агро» реализует проект по созданию дилерского центра в поселке Дубки для продажи и технического обслуживания сельхозтехники. Инвестиции составят 250 млн руб., что обеспечит 50 новых рабочих мест. Данная мера актуальна на фоне того, что Саратовская область входит в число лидеров по объему лизинговых закупок сельхозтехники, превысившему 3,3 млрд руб. за прошлый год.