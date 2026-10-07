Саратовская область подписала инвестсоглашения по развитию АПК на «Золотой осени»
07.10.2026, 18:52
Власти Саратовской области заключили ряд инвестиционных соглашений, направленных на модернизацию и создание новых производственных мощностей в аграрном секторе в ходе Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Ключевыми направлениями стали развитие молочного животноводства, строительство элеваторных и перерабатывающих комплексов, а также расширение инфраструктуры для обслуживания сельхозтехники, сообщил глава региона Роман Бусаргин в своих соцсетях.
Группа компаний «Белая Долина» намерена вложить 1,2 млрд руб. в реконструкцию «Энгельсского» молочного комбината. Проект предусматривает обновление аппаратного и приемного цехов, расширение производства творога и модернизацию линии розлива, что позволит создать 50 новых рабочих мест. Параллельно АО «Племзавод «Трудовой» планирует строительство животноводческого комплекса на 1880 голов коров с доильным залом. Объем инвестиций в этот объект превысит 1,6 млрд руб., а численность персонала увеличится на 29 человек.
В сфере хранения и переработки зерна ООО «Голд Грейн» намерено возвести в Марксовском районе элеваторный комплекс мощностью до 100 тыс. тонн, включая грузовой причал. Стоимость проекта оценивается в 1 млрд руб. В Петровске компания «Саграно» приступит к строительству маслозавода с годовой производительностью 160 тыс. тонн. Эти инициативы направлены на укрепление логистических и перерабатывающих цепочек региона.
ООО «Торговый дом «Миден-Агро» реализует проект по созданию дилерского центра в поселке Дубки для продажи и технического обслуживания сельхозтехники. Инвестиции составят 250 млн руб., что обеспечит 50 новых рабочих мест. Данная мера актуальна на фоне того, что Саратовская область входит в число лидеров по объему лизинговых закупок сельхозтехники, превысившему 3,3 млрд руб. за прошлый год.
Глава КФХ из Краснокутского района Нурлан Таспаев подписал соглашение о реализации проекта по разведению крупного рогатого скота. Ожидаемый объем инвестиций составит не менее 500 млн руб. Ранее фермер завершил строительство двух складских ангаров общей площадью 2,9 тыс. кв. м.