Студент РГГУ получил 19 лет лишения свободы за подготовку теракта в мечети

Студент 1-го курса РГГУ был задержан в Москве 21 октября 2025 года по подозрению в подготовке совершения на следующий день взрыва в молельном доме «Иман» в подмосковной Балашихе и участии в террористической деятельности. Вскоре к списку обвинений добавились еще две статьи УК РФ. Как считали следователи столичного главка СКР, молодой человек еще несколько лет назад увлекся радикальными идеями и связался с экстремистами из националистических организаций через Telegram-каналы, от которых получал инструкции, наставления, где и как организовать тайники и схроны с оружием и т. д.