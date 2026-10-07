Студент РГГУ получил 19 лет лишения свободы за подготовку теракта в мечети
07.10.2026, 19:01
Решение по уголовному делу 19-летнего студента Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Дмитрия Бокова огласил во вторник 6 октября 2-й Западный окружной военный суд. Молодой человек был признан виновным в приготовлении теракта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), прохождении обучения для осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и незаконном обороте оружия и боеприпасов в составе организованной группы (ч. 4 ст. 222 УК РФ).
В прениях сторон прокурор просил для обвиняемого 21 год лишения свободы, а защита, в свою очередь, требовала оправдания по ряду обвинений, просила проявления снисхождения, заявляла о незаконности ряда улик, применении к парню пыток и т. д. «Приговор будет обжалован, но комментировать его мы пока считаем преждевременным»,— заявили “Ъ” представители защиты Дмитрия Бокова, пояснив, что была оглашена только резолютивная часть решения суда, а мотивировочную адвокатам еще предстоит получить и изучить, чтобы понять, на какие именно аргументы опирался военный суд.
Студент 1-го курса РГГУ был задержан в Москве 21 октября 2025 года по подозрению в подготовке совершения на следующий день взрыва в молельном доме «Иман» в подмосковной Балашихе и участии в террористической деятельности. Вскоре к списку обвинений добавились еще две статьи УК РФ. Как считали следователи столичного главка СКР, молодой человек еще несколько лет назад увлекся радикальными идеями и связался с экстремистами из националистических организаций через Telegram-каналы, от которых получал инструкции, наставления, где и как организовать тайники и схроны с оружием и т. д.