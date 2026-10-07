Сиди, студент

Защита московского студента Дмитрия Бокова, осужденного 6 октября военным судом на 19 лет лишения свободы (первые три года он должен будет провести в тюрьме) за преступления террористической направленности, намерена обжаловать приговор. Молодого человека признали виновным, помимо прочего, в приготовлении теракта в подмосковной мечети. Адвокаты же говорили о необоснованности многих обвинений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Гальперин / Коммерсантъ Фото: Александр Гальперин / Коммерсантъ

Решение по уголовному делу 19-летнего студента Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Дмитрия Бокова огласил во вторник 6 октября 2-й Западный окружной военный суд. Молодой человек был признан виновным в приготовлении теракта группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), прохождении обучения для осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и незаконном обороте оружия и боеприпасов в составе организованной группы (ч. 4 ст. 222 УК РФ).

В прениях сторон прокурор просил для обвиняемого 21 год лишения свободы, а защита, в свою очередь, требовала оправдания по ряду обвинений, просила проявления снисхождения, заявляла о незаконности ряда улик, применении к парню пыток и т. д.

«Приговор будет обжалован, но комментировать его мы пока считаем преждевременным»,— заявили “Ъ” представители защиты Дмитрия Бокова, пояснив, что была оглашена только резолютивная часть решения суда, а мотивировочную адвокатам еще предстоит получить и изучить, чтобы понять, на какие именно аргументы опирался военный суд.

Студент 1-го курса РГГУ был задержан в Москве 21 октября 2025 года по подозрению в подготовке совершения на следующий день взрыва в молельном доме «Иман» в подмосковной Балашихе и участии в террористической деятельности. Вскоре к списку обвинений добавились еще две статьи УК РФ. Как считали следователи столичного главка СКР, молодой человек еще несколько лет назад увлекся радикальными идеями и связался с экстремистами из националистических организаций через Telegram-каналы, от которых получал инструкции, наставления, где и как организовать тайники и схроны с оружием и т. д. Упоминалось также, что однажды, будучи еще несовершеннолетним, Дмитрий Боков якобы приходил на одно из заседаний военного суда, где шел процесс над экстремистами, готовившими покушение на известного телеведущего Владимира Соловьева.

В окружении молодого человека в его виновность категорически не верили.

Родные утверждали, что выходец из семьи военного действительно пару раз приходил на полигоны или в тиры, но скорее по инициативе отца-пенсионера, а интересовался молодой человек в основном книгами, шахматами и историей.

Парень утверждал, что после задержания к нему применяли пытки током, а часть улик, включая телефон с перепиской с подельниками-экстремистами, подбросили (подельников установить и задержать спецслужбам не удалось).

В суде говорилось, что Дмитрий Боков свою вину частично признавал, а «с момента задержания давал подробные показания по обстоятельствам дела, характеризуется исключительно с положительной стороны, отмечен грамотами и благодарностями... оказывает на постоянной основе благотворительную помощь фонду "Все для Победы"». Впрочем, все эти доводы на военный суд в итоге большого впечатления не произвели.

При этом нельзя исключить, что в апелляцию обратятся и представители гособвинения. Последние по делам о преступлениях террористической направленности, как правило, стараются добиться именно того срока, который изначально запрашивают для обвиняемых.

Сергей Сергеев