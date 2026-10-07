В парламенте Ирана потребовали отставки главы иранского МИДа
07.10.2026, 18:49
Группа иранских депутатов выступила за отстранение от должности главы МИД Исламской Республики Аббаса Аракчи. Запрос о начале соответствующей процедуры зарегистрирован в парламенте (Меджлисе) страны 6 октября. Шефу дипломатического ведомства ставят в вину не только несанкционированные контакты с американскими официальными лицами на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке, но и публичные выступления, якобы повлиявшие на нефтяные цены. Кампания за отставку господина Аракчи стартовала через два дня после отставки министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада.
Запрос о запуске процедуры отстранения Аббаса Аракчи от занимаемой им с 2024 года должности был зарегистрирован в Меджлисе 6 октября. Главным инициатором процесса стал депутат Амир Хосейн Сабети, представляющий лагерь ультраконсерваторов. В числе претензий к главе иранской дипломатии депутат назвал его контакты с представителями администрации президента США в Нью-Йорке, на полях ГА ООН. Как утверждает господин Сабети, переговоры, в ходе которых стороны обменялись мнениями о плане урегулирования конфликта, якобы состоялись без разрешения верховного лидера Исламской Республики — Моджтабы Хаменеи.
Встречу с американским специальным посланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером господин Аракчи провел в Нью-Йорке 22 сентября. В ходе почти трехчасовых консультаций иранская сторона направила Белому дому собственный проект урегулирования кризиса. Его центральным пунктом стал план по открытию на семь дней Ормузского пролива — судоходной артерии, блокированной Ираном вскоре после начала американо-израильской военной операции против Исламской Республики 28 февраля.