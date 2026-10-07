Иранское правительство несет потери
Главу МИДа хотят отправить в отставку вслед за министром нефти
Группа иранских депутатов выступила за отстранение от должности главы МИД Исламской Республики Аббаса Аракчи. Запрос о начале соответствующей процедуры зарегистрирован в парламенте (Меджлисе) страны 6 октября. Шефу дипломатического ведомства ставят в вину не только несанкционированные контакты с американскими официальными лицами на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке, но и публичные выступления, якобы повлиявшие на нефтяные цены. Кампания за отставку господина Аракчи стартовала через два дня после отставки министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
Запрос о запуске процедуры отстранения Аббаса Аракчи от занимаемой им с 2024 года должности был зарегистрирован в Меджлисе 6 октября. Главным инициатором процесса стал депутат Амир Хосейн Сабети, представляющий лагерь ультраконсерваторов. В числе претензий к главе иранской дипломатии депутат назвал его контакты с представителями администрации президента США в Нью-Йорке, на полях ГА ООН. Как утверждает господин Сабети, переговоры, в ходе которых стороны обменялись мнениями о плане урегулирования конфликта, якобы состоялись без разрешения верховного лидера Исламской Республики — Моджтабы Хаменеи.
Встречу с американским специальным посланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером господин Аракчи провел в Нью-Йорке 22 сентября. В ходе почти трехчасовых консультаций иранская сторона направила Белому дому собственный проект урегулирования кризиса. Его центральным пунктом стал план по открытию на семь дней Ормузского пролива — судоходной артерии, блокированной Ираном вскоре после начала американо-израильской военной операции против Исламской Республики 28 февраля.
По возвращении господина Аракчи в Иране разгорелся спор по поводу того, имел ли министр право напрямую говорить с американскими представителями.
Как заявлял секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи, изначально предполагалось, что глава МИДа во время своей поездки в Нью-Йорк «передаст посредникам условия». Он добавил, что господин Аракчи имел со стороны высшего руководства Ирана санкцию на непрямые переговоры.
Однако это не все претензии, которые выдвигают в Тегеране министру иностранных дел. Соавтор инициативы по его отстранению от должности депутат Хосейн Али Хаджи Делигани выступил с заявлением о том, что господин Аракчи своими комментариями и интервью фактически «помог снизить мировые цены на нефть в интересах США». Во время своего визита в Нью-Йорк Аббас Аракчи действительно дал несколько интервью американским СМИ, в которых подчеркнул готовность Ирана к дипломатическому урегулированию конфликта. Теперь критики министра заявляют, что именно такие публичные сигналы помогли в сентябре сбить панику на мировом нефтяном рынке и в какой-то степени стабилизировать цены на нефть в интересах американской экономики.
Положение министра могли усугубить и слухи по поводу его активности в Нью-Йорке. Консервативный аналитический центр «Американский фонд защиты демократий» (FDD) со ссылкой на источники 3 октября сообщил, что в ходе поездки на ГА ООН Аббас Аракчи запросил убежище в США, но ему было отказано.
Иранского министра иностранных дел неоднократно упоминали в числе деятелей, которых сторонники жесткой линии в Меджлисе намеревались отправить в отставку. Регистрация запроса на отстранение господина Аракчи сама по себе не означает, что будет немедленно назначено голосование о доверии министру: согласно парламентским правилам, инициатива должна быть поддержана не менее чем десятью депутатами и рассмотрена профильной комиссией с приглашением на нее самого министра. Однако наличие указанного запроса показывает, в насколько шатком положении находится администрация президента Ирана Масуда Пезешкиана в условиях тупика в переговорах с США и усиления вторичных санкций.
Первой потерей иранского правительства стала произошедшая 4 октября отставка министра нефти — Мохсена Пакнежада. Он ушел с поста по собственному желанию, но в Тегеране поговаривают, что в знак протеста против того, что его сделали крайним в неблагополучной ситуации с экспортом иранской нефти.
Команда Масуда Пезешкиана испытывает давление сторонников жесткой линии в иранском руководстве с самого начала своей работы. После инаугурации, которая состоялась 30 июля 2024 года, иранский президент назначил вице-президентом по стратегическим вопросам Джавада Зарифа, бывшего министра иностранных дел и одного из архитекторов ядерной сделки 2015 года. Однако господин Зариф проработал на своем посту чуть больше недели, подав в отставку, как принято считать, из-за давления со стороны «ястребов».