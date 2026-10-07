Иранское правительство несет потери

Группа иранских депутатов выступила за отстранение от должности главы МИД Исламской Республики Аббаса Аракчи. Запрос о начале соответствующей процедуры зарегистрирован в парламенте (Меджлисе) страны 6 октября. Шефу дипломатического ведомства ставят в вину не только несанкционированные контакты с американскими официальными лицами на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке, но и публичные выступления, якобы повлиявшие на нефтяные цены. Кампания за отставку господина Аракчи стартовала через два дня после отставки министра нефти Ирана Мохсена Пакнежада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Запрос о запуске процедуры отстранения Аббаса Аракчи от занимаемой им с 2024 года должности был зарегистрирован в Меджлисе 6 октября. Главным инициатором процесса стал депутат Амир Хосейн Сабети, представляющий лагерь ультраконсерваторов. В числе претензий к главе иранской дипломатии депутат назвал его контакты с представителями администрации президента США в Нью-Йорке, на полях ГА ООН. Как утверждает господин Сабети, переговоры, в ходе которых стороны обменялись мнениями о плане урегулирования конфликта, якобы состоялись без разрешения верховного лидера Исламской Республики — Моджтабы Хаменеи.

Встречу с американским специальным посланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером господин Аракчи провел в Нью-Йорке 22 сентября. В ходе почти трехчасовых консультаций иранская сторона направила Белому дому собственный проект урегулирования кризиса. Его центральным пунктом стал план по открытию на семь дней Ормузского пролива — судоходной артерии, блокированной Ираном вскоре после начала американо-израильской военной операции против Исламской Республики 28 февраля.

По возвращении господина Аракчи в Иране разгорелся спор по поводу того, имел ли министр право напрямую говорить с американскими представителями.

Как заявлял секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи, изначально предполагалось, что глава МИДа во время своей поездки в Нью-Йорк «передаст посредникам условия». Он добавил, что господин Аракчи имел со стороны высшего руководства Ирана санкцию на непрямые переговоры.

Однако это не все претензии, которые выдвигают в Тегеране министру иностранных дел. Соавтор инициативы по его отстранению от должности депутат Хосейн Али Хаджи Делигани выступил с заявлением о том, что господин Аракчи своими комментариями и интервью фактически «помог снизить мировые цены на нефть в интересах США». Во время своего визита в Нью-Йорк Аббас Аракчи действительно дал несколько интервью американским СМИ, в которых подчеркнул готовность Ирана к дипломатическому урегулированию конфликта. Теперь критики министра заявляют, что именно такие публичные сигналы помогли в сентябре сбить панику на мировом нефтяном рынке и в какой-то степени стабилизировать цены на нефть в интересах американской экономики.

Положение министра могли усугубить и слухи по поводу его активности в Нью-Йорке. Консервативный аналитический центр «Американский фонд защиты демократий» (FDD) со ссылкой на источники 3 октября сообщил, что в ходе поездки на ГА ООН Аббас Аракчи запросил убежище в США, но ему было отказано.

Иранского министра иностранных дел неоднократно упоминали в числе деятелей, которых сторонники жесткой линии в Меджлисе намеревались отправить в отставку. Регистрация запроса на отстранение господина Аракчи сама по себе не означает, что будет немедленно назначено голосование о доверии министру: согласно парламентским правилам, инициатива должна быть поддержана не менее чем десятью депутатами и рассмотрена профильной комиссией с приглашением на нее самого министра. Однако наличие указанного запроса показывает, в насколько шатком положении находится администрация президента Ирана Масуда Пезешкиана в условиях тупика в переговорах с США и усиления вторичных санкций.

Первой потерей иранского правительства стала произошедшая 4 октября отставка министра нефти — Мохсена Пакнежада. Он ушел с поста по собственному желанию, но в Тегеране поговаривают, что в знак протеста против того, что его сделали крайним в неблагополучной ситуации с экспортом иранской нефти.

Команда Масуда Пезешкиана испытывает давление сторонников жесткой линии в иранском руководстве с самого начала своей работы. После инаугурации, которая состоялась 30 июля 2024 года, иранский президент назначил вице-президентом по стратегическим вопросам Джавада Зарифа, бывшего министра иностранных дел и одного из архитекторов ядерной сделки 2015 года. Однако господин Зариф проработал на своем посту чуть больше недели, подав в отставку, как принято считать, из-за давления со стороны «ястребов».

Нил Кербелов