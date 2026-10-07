Липчанку отправили на принудительное лечение после попытки отравить своих детей
07.10.2026, 19:10
Октябрьский районный суд Липецка назначил принудительное лечение в специализированном психиатрическом стационаре 41-летней местной жительнице, обвинявшейся в покушении на убийство двух малолетних детей (ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Женщину освободили от уголовной ответственности, так как признали ее невменяемой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
В феврале 2026 года липчанка, страдавшая хроническим психическим расстройством, предприняла попытку самоубийства. По данным суда, она опасалась, что после ее смерти дети будут переданы на воспитание бывшему супругу. Из-за этого мать дала им выпить раствор из смеси противосудорожных, седативных, снотворных и соматических препаратов. Довести умысел до конца ей не удалось по независящим от нее обстоятельствам.
Кроме того, в октябре 2025 года женщина применила физическое насилие к сотруднику полиции, прибывшему на место происшествия. По версии суда, так она пыталась избежать задержания и привлечения к административной ответственности.
В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что 30-летнюю липчанку признали виновной в причинении по неосторожности смерти двоим сыновьям — мальчикам в возрасте двух и трех лет. Женщина заперла сыновей в комнате общежития и ушла к соседу. Оставшись без присмотра, дети подожгли кусок поролона газовой зажигалкой. Из-за возникшего пожара они получили ожоги и отравились продуктами горения. Липчанке назначили 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.