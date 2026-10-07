Липчанку отправили на принудительное лечение после попытки отравить своих детей

В феврале 2026 года липчанка, страдавшая хроническим психическим расстройством, предприняла попытку самоубийства. По данным суда, она опасалась, что после ее смерти дети будут переданы на воспитание бывшему супругу. Из-за этого мать дала им выпить раствор из смеси противосудорожных, седативных, снотворных и соматических препаратов. Довести умысел до конца ей не удалось по независящим от нее обстоятельствам.