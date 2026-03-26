Липчанка получила условный срок за гибель двух маленьких сыновей при пожаре

Левобережный районный суд Липецка признал 30-летнюю жительницу региона виновной в причинении по неосторожности смерти двоим сыновьям — мальчикам в возрасте двух и трех лет (ч. 3 ст. 109 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Женщине назначили 1 год и 8 месяцев лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком два года. Об этом 26 марта сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным следствия, 18 сентября 2025 года липчанка заперла детей в комнате общежития на улице Адмирала Макарова, повесив снаружи на входную дверь навесной замок. Женщина ушла к соседу. Оставшись без присмотра, дети подожгли газовой зажигалкой кусок поролона.

«Не имея возможности выбраться из помещения, в котором начался пожар, дети в короткий промежуток времени получили термические ожоги и отравление продуктами горения, в результате чего скончались на месте происшествия. Проявляя необходимую предусмотрительность, подсудимая могла и должна была предвидеть наступление последствий в виде гибели сыновей, поскольку ранее уже имели место факты неосторожного обращения с огнем одного из детей»,— озвучили выводы следствия в пресс-службе судебной системы.

«Ъ-Черноземье» писал, что спасатели нашли тела детей при ликвидации последствий пожара. Еще одного ребенка с серьезными травмами передали медикам. Речь идет о маленькой сестре погибших мальчиков, которую после пожара отправили в больницу вместе с матерью.

Мария Свиридова