Следующим соперником Мурата Гассиева станет британец Дерек Чисора
07.10.2026, 18:32
Свой очередной поединок российский супертяжеловес Мурат Гассиев, летом завоевавший звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA), видимо, проведет против знаменитого британского ветерана Дерека Чисоры. В апреле Чисора, дравшийся с целым рядом знаменитостей, казалось, завершил карьеру после поражения от Деонтея Уайлдера, но ради встречи с Гассиевым и возможности добыть титул согласился ее возобновить.
О том, что в декабре он планирует встретиться с Муратом Гассиевым, Дерек Чисора рассказал на пресс-конференции Международной боксерской ассоциации (IBA) в Стамбуле. Матч планируется устроить в рамках турнира именно этой организации, которой руководит Умар Кремлев. Если верить Чисоре, он пройдет либо в Лондоне, либо в Манчестере. На кону в нем, как уточнил британец, будут стоять два чемпионских пояса — IBA и Всемирной боксерской ассоциации, одной из четырех, наряду с Всемирным боксерским советом (WBC), Международной боксерской федерацией (IBF) и Всемирной боксерской организацией (WBO), «классических» структур, контролирующих профессиональный бокс, чьи титулы являются наиболее престижными.
Насчет второго из поясов возникла некоторая неопределенность. Дело в том, что в конце сентября организаторы ноябрьского поединка двух знаменитых британских супертяжеловесов Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри сообщили, что WBA согласилась поставить в нем на кон главный свой титул, хотя Мурат Гассиев добыл его совершенно законным путем. Это было одно из званий, с которым расстался решивший завершить в ближайшем будущем карьеру король категории украинец Александр Усик. Гассиев c прошлого года являлся претендентом на него, после того как пояс стал вакантным, был повышен в ранге до полноценного чемпиона, а в июле защитил титул, нокаутировав в Москве немца Петера Кадиру. Согласно сценарию, обнародованному командами Джошуа и Фьюри, ради повышения формальной значимости их боя россиянина предполагалось превратить в так называемого регулярного чемпиона. Это второй по рангу титул WBA. Представители Мурата Гассиева уже обратились в эту структуру с требованием разъяснить ситуацию.