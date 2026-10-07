Следующим соперником Мурата Гассиева станет британец Дерек Чисора

Насчет второго из поясов возникла некоторая неопределенность. Дело в том, что в конце сентября организаторы ноябрьского поединка двух знаменитых британских супертяжеловесов Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри сообщили, что WBA согласилась поставить в нем на кон главный свой титул, хотя Мурат Гассиев добыл его совершенно законным путем. Это было одно из званий, с которым расстался решивший завершить в ближайшем будущем карьеру король категории украинец Александр Усик. Гассиев c прошлого года являлся претендентом на него, после того как пояс стал вакантным, был повышен в ранге до полноценного чемпиона, а в июле защитил титул, нокаутировав в Москве немца Петера Кадиру. Согласно сценарию, обнародованному командами Джошуа и Фьюри, ради повышения формальной значимости их боя россиянина предполагалось превратить в так называемого регулярного чемпиона. Это второй по рангу титул WBA. Представители Мурата Гассиева уже обратились в эту структуру с требованием разъяснить ситуацию.