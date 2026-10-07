Российскому чемпиону светит Британия

Свой очередной поединок российский супертяжеловес Мурат Гассиев, летом завоевавший звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) проведет против знаменитого британского ветерана Дерека Чисоры. В апреле Чисора, дравшийся с целым рядом знаменитостей, казалось, завершил карьеру после поражения от Деонтея Уайлдера, но ради встречи с Гассиевым и возможности добыть титул согласился ее возобновить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мурат Гассиев (на фото) будет защищать титул чемпиона WBA в супертяжелом весе в поединке с очень опытным соперником

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Мурат Гассиев (на фото) будет защищать титул чемпиона WBA в супертяжелом весе в поединке с очень опытным соперником

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

О том, что в декабре он планирует встретиться с Муратом Гассиевым, Дерек Чисора рассказал на пресс-конференции Международной боксерской ассоциации (IBA) в Стамбуле. Матч планируется устроить в рамках турнира именно этой организации, которой руководит Умар Кремлев. Если верить Чисоре, он пройдет либо в Лондоне, либо в Манчестере. На кону в нем, как уточнил британец, будут стоять два чемпионских пояса — IBA и Всемирной боксерской ассоциации, одной из четырех, наряду с Всемирным боксерским советом (WBC), Международной боксерской федерацией (IBF) и Всемирной боксерской организацией (WBO), «классических» структур, контролирующих профессиональный бокс, чьи титулы являются наиболее престижными.

Насчет второго из поясов возникла некоторая неопределенность. Дело в том, что в конце сентября организаторы ноябрьского поединка двух знаменитых британских супертяжеловесов Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри сообщили, что WBA согласилась поставить в нем на кон главный свой титул, хотя Мурат Гассиев добыл его совершенно законным путем. Это было одно из званий, с которым расстался решивший завершить в ближайшем будущем карьеру король категории украинец Александр Усик. Гассиев c прошлого года являлся претендентом на него, после того как пояс стал вакантным, был повышен в ранге до полноценного чемпиона, а в июле защитил титул, нокаутировав в Москве немца Петера Кадиру. Согласно сценарию, обнародованному командами Джошуа и Фьюри, ради повышения формальной значимости их боя россиянина предполагалось превратить в так называемого регулярного чемпиона. Это второй по рангу титул WBA. Представители Мурата Гассиева уже обратились в эту структуру с требованием разъяснить ситуацию.

Умар Кремлев подтвердил слова Дерека Чисоры. По его словам, британский боксер сам предложил этот вариант, поскольку ему «нравится, как IBA организует турниры». Ранее Чисору в списке приоритетных оппонентов называл и Мурат Гассиев, подчеркивавший, что в 2027 году в любом случае хотел бы драться с победителем поединка между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Дерек Чисора — это действительно чрезвычайно заметная фигура в мире профессионального бокса.

У него за плечами долгая карьера, начавшаяся еще в 2007 году. В послужном списке британца — ровно полсотни поединков. Причем в период своего расцвета он считался очень неудобным — мощным и терпеливым — противником, которого надо обязательно пройти тому, кто нацелился на выдающиеся свершения. Топовых поединков в биографии Чисоры — огромное количество. Львиную их долю он проиграл, но, как правило, доставлял соперникам серьезные проблемы. Например, проверку Чисорой с большим трудом прошел в 2020 году поднявшийся в супертяжелый вес из первого тяжелого (до 90,7 кг) Александр Усик.

До чемпионского пояса Дерек Чисора так и не добрался, но дважды участвовал в боях за него. В них он в далеком 2012 году и в недалеком 2022-м уступил Виталию Кличко и Тайсону Фьюри.

Чисора находится уже без каких-либо оговорок в ветеранском возрасте: ему 42. А в последнее время на ринге он не демонстрировал прежней лихости. Более того, в апреле этого года Дерек Чисора провел поединок, который позиционировался как его прощальный. В нем британцу противостоял бывший чемпион мира американец Деонтей Уайлдер, тоже переживающий явный карьерный закат. Чисора потерпел поражение раздельным решением судей, а качество показанного участниками бокса не вызвало восторженных откликов у большинства экспертов.

Алексей Доспехов