Российскому чемпиону светит Британия
Следующим соперником Мурата Гассиева станет знаменитый британский супертяжеловес Дерек Чисора
Свой очередной поединок российский супертяжеловес Мурат Гассиев, летом завоевавший звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) проведет против знаменитого британского ветерана Дерека Чисоры. В апреле Чисора, дравшийся с целым рядом знаменитостей, казалось, завершил карьеру после поражения от Деонтея Уайлдера, но ради встречи с Гассиевым и возможности добыть титул согласился ее возобновить.
Мурат Гассиев (на фото) будет защищать титул чемпиона WBA в супертяжелом весе в поединке с очень опытным соперником
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
О том, что в декабре он планирует встретиться с Муратом Гассиевым, Дерек Чисора рассказал на пресс-конференции Международной боксерской ассоциации (IBA) в Стамбуле. Матч планируется устроить в рамках турнира именно этой организации, которой руководит Умар Кремлев. Если верить Чисоре, он пройдет либо в Лондоне, либо в Манчестере. На кону в нем, как уточнил британец, будут стоять два чемпионских пояса — IBA и Всемирной боксерской ассоциации, одной из четырех, наряду с Всемирным боксерским советом (WBC), Международной боксерской федерацией (IBF) и Всемирной боксерской организацией (WBO), «классических» структур, контролирующих профессиональный бокс, чьи титулы являются наиболее престижными.
Насчет второго из поясов возникла некоторая неопределенность. Дело в том, что в конце сентября организаторы ноябрьского поединка двух знаменитых британских супертяжеловесов Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри сообщили, что WBA согласилась поставить в нем на кон главный свой титул, хотя Мурат Гассиев добыл его совершенно законным путем. Это было одно из званий, с которым расстался решивший завершить в ближайшем будущем карьеру король категории украинец Александр Усик. Гассиев c прошлого года являлся претендентом на него, после того как пояс стал вакантным, был повышен в ранге до полноценного чемпиона, а в июле защитил титул, нокаутировав в Москве немца Петера Кадиру. Согласно сценарию, обнародованному командами Джошуа и Фьюри, ради повышения формальной значимости их боя россиянина предполагалось превратить в так называемого регулярного чемпиона. Это второй по рангу титул WBA. Представители Мурата Гассиева уже обратились в эту структуру с требованием разъяснить ситуацию.
Умар Кремлев подтвердил слова Дерека Чисоры. По его словам, британский боксер сам предложил этот вариант, поскольку ему «нравится, как IBA организует турниры». Ранее Чисору в списке приоритетных оппонентов называл и Мурат Гассиев, подчеркивавший, что в 2027 году в любом случае хотел бы драться с победителем поединка между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.
Дерек Чисора — это действительно чрезвычайно заметная фигура в мире профессионального бокса.
У него за плечами долгая карьера, начавшаяся еще в 2007 году. В послужном списке британца — ровно полсотни поединков. Причем в период своего расцвета он считался очень неудобным — мощным и терпеливым — противником, которого надо обязательно пройти тому, кто нацелился на выдающиеся свершения. Топовых поединков в биографии Чисоры — огромное количество. Львиную их долю он проиграл, но, как правило, доставлял соперникам серьезные проблемы. Например, проверку Чисорой с большим трудом прошел в 2020 году поднявшийся в супертяжелый вес из первого тяжелого (до 90,7 кг) Александр Усик.
До чемпионского пояса Дерек Чисора так и не добрался, но дважды участвовал в боях за него. В них он в далеком 2012 году и в недалеком 2022-м уступил Виталию Кличко и Тайсону Фьюри.
Чисора находится уже без каких-либо оговорок в ветеранском возрасте: ему 42. А в последнее время на ринге он не демонстрировал прежней лихости. Более того, в апреле этого года Дерек Чисора провел поединок, который позиционировался как его прощальный. В нем британцу противостоял бывший чемпион мира американец Деонтей Уайлдер, тоже переживающий явный карьерный закат. Чисора потерпел поражение раздельным решением судей, а качество показанного участниками бокса не вызвало восторженных откликов у большинства экспертов.